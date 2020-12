Nabilla gâtée pour Noël, Thomas “taré” lui offre un cadeau hors de prix très luxueux à 5 chiffres!

Depuis plusieurs années maintenant, Nabilla Benattia et Thomas Vergara Formule l’un des couples les plus en vue. Pour cette fête de Noël 2020, les deux tourtereaux avaient délaissé leur résidence de Dubaï pour revenir quelques jours en France. Et de toute évidence, le Père Noël n’a pas oublié la jolie brune. En effet, son époux lui a offert un cadeau totalement fou. Car il s’agit d’une pièce d’une extrême rareté et surtout à un prix totalement prohibitif. LD People vous explique comment Nabilla a réagi face à cette surprise de taille.

Nabilla : son homme dépense une somme folle pour son cadeau de Noël

Une jeune femme très privilégiée

Depuis la découverte de Nabilla dans la téléréalité, la belle brune a poursuivi son parcours de belles manières. En effet, la maman du petit Milann a été capable de faire fructifier cette notoriété sur les réseaux sociaux. D’ailleurs, elle est devenue une véritable femme d’affaires qui peut compter sur des rentrées confortables chaque mois. Mais elle n’est pas la seule de la famille à connaître la gloire et la richesse. Ainsi, son mari Thomas Vergara est également aujourd’hui un véritable businessman.

Pour preuve, ils vivent tous deux aujourd’hui dans une luxueuse résidence dans le petit État de Dubaï. Entre voyages aux quatre coins de la planète et séances shopping dans les magasins les plus luxueux, le couple paraît donc avoir une vie idyllique. Pourtant, le cadeau réalisé par Thomas Vergara pour ce Noël est tout simplement incroyable. Puisqu’il s’agit de l’une des pièces les plus rares d’une célèbre marque de sac. LD People vous dévoile ce que Nabilla a découvert dans son paquet cadeau sous le sapin.

Seulement quelques exemplaires très recherchés

Comme chaque année, Thomas Vergara s’est montré très généreux envers celle qu’il aime. Mais pour ce réveillon de Noël 2020, il a vraiment fait fort ! Aussi, la jeune femme n’a pas hésité à dévoiler ce somptueux cadeau reçu par l’élu de son cœur. Sur Snapchat, la jolie brune le traite carrément de ” taré “. Et il y a de quoi ! Nabilla a, en effet, reçu en cadeau un sac très rare de la collection Birkin de chez Hermès. Traditionnellement, cette pièce se vend aux alentours des 20 000 à 30 000 euros. Mais ce modèle très particulier pourrait en réalité coûter 80 000 euros. Visiblement très heureuse, Nabilla n’a pas hésité à rapidement partager une photo de cette rareté sur les réseaux sociaux.

Ainsi, son immense communauté sur Snapchat a pu découvrir cette véritable pièce hors du commun. D’un rouge éclatant, le sac Hermès est tout simplement hallucinant. Désormais, Nabilla pourra le ranger dans sa collection d’accessoires d’exception. Car la belle jeune femme n’en est pas à sa première acquisition dans la célèbre boutique de luxe. En effet lors d’un séjour aux Maldives, Thomas Vergara lui avait déjà offert une autre pièce très rare. Il s’agissait d’un sac baptisé Himalaya Crocodile Birkin qui vaudrait la modique somme de 300 000 euros. Visiblement, pour le mari de Nabilla, quand on aime, on ne compte pas ! À condition bien sûr d’en avoir les moyens !