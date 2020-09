Nabilla: “il y a du monde au balcon”, sans vêtements, elle montre tout

Nabilla est la reine des réseaux sociaux devant toutes les autres personnalités de télé-réalité. C’est même elle qui ouvre la porte aux nouvelles générations de personnalités publiques. Mais si elle est aujourd’hui à la tête d’un véritable empire, il ne faut pas oublier qu’elle n’a que 28 ans. Nabilla n’a donc pas fini de faire parler d’elle. Et pour créer le buzz sur les réseaux sociaux, la jeune femme est une véritable experte. Il lui suffit de prendre la pose dans une tenue suffisent légère et originale pour que ses fans perdent la tête. Découvrez la dernière publication en date qui fait craquer ses fans.

Nabilla fascine les foules

Nabilla provoque des vagues de commentaires infernales sous chacune de ses publications. Son compte Instagram compte près de 6,2 millions de fans. Vous pouvez donc imaginez combien de commentaires potentiels se retrouvent sous ses posts. Car les fans de Nabilla ne sauraient faire l’impasse de dire à la jeune femme à quel point elle est belle. En effet, la star parvient à créer l’événement à chaque instant. Ses tenues, ses coiffures, son maquillage, ses accessoires sont autant d’éléments qui viennent sublimer la jeune femme. Mais à travers tous ces artifices, les fans de Nabilla retiennent surtout son regard. Un regard perçant qui reflète la femme déterminée et ambitieuse qu’elle est.

Dans sa publication du 17 septembre dernier, Nabilla se fait photographier à la table d’un grand restaurant de Dubaï, spécialisé en cuisine française, La Petite Maison. Ses fans n’ont d’yeux que pour elle et elle va rapidement faire le tour de la toile. En effet, la tenue et le sac à main Hermès, un modèle très rare, que porte Nabilla vont ajouter à l’enthousiasme de ses abonnés.

Voir cette publication sur Instagram Last night familly dinner 💓 Une publication partagée par Nabilla Vergara (@nabilla) le 17 Sept. 2020 à 8 :55 PDT

Des photos sublimes à tous les coups

Nabilla prenait cette photo pour immortaliser une soirée en famille autour d’un bon repas. Comme presque tout ce qu’elle publie sur Instagram, la jeune femme souhaite partager l’amour qu’elle porte aux siens. Les fans de la star adorent effectivement en apprendre davantage sur ce qui fait le quotidien de Nabilla. La belle ne se fait par exemple pas prier pour partager des photos d’elle et de son fils par exemple.

Milann, le fils de Nabilla et de Thomas Vergara, est en train d’apprendre à marcher et c’est suffisamment unique dans une vie pour qu’elle ait envie de le partager avec sa communauté. Proche de ses fans, Nabilla ne peut pas se priver de se montrer sincère. Et quoi de plus sincère que de partager la fierté d’une mère envers son fils qui grandit si vite. Mais la jeune maman apparaît dans une tenue qui va encore une fois retenir l’attention de ses fans. Aucune publications de Nabilla ne laisse ses abonnés indifférents !