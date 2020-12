Nabilla: Laisse pour Thomas, fouet… Elle montre les cadeaux surprenants très coquins!

En ce moment à Genève pour fêter Noël avec sa maman Marie-Luce et sa meilleure amie Jessica Pacoca, Nabilla a partagé une vidéo sur son compte Snapchat pour présenter à tous ses nouveaux cadeaux. Pour le moins qu’on puisse dire, c’est qu’ils sont plutôt étranges. LD People va vous dire ce que c’est.

Le cadeau surprenant de Jessica Pacoca pour Nabilla

Comme d’habitude, Nabilla a été gâtée lors de ce Noël 2020. Fan de la marque Hermès, Nabilla a notamment découvert dans un grand paquet orange, un sac à main (le modèle Birkin) vendu “seulement” à 30 000 euros. Un cadeau qui a totalement plu à la star de la télé-réalité, qui n’a pas pu se retenir et d’exploser en déclarant un “Tu est taré!” des plus affectueux.Mais si son mari lui a offert un magnifique et rare sac de luxe, sa meilleure amie, Jessica Pacoca, lui a offert des cadeaux un peu différents.

🚨 Fouet, laisse, lingerie coquine… ces cadeaux de Noël qui vont pimenter les nuits de Nabilla et Thomas https://t.co/wB9Be2zKwr pic.twitter.com/nLkn8a8xpI — Public Mag (@InsidePublic) December 27, 2020

Dans une vidéo sur son compte Snapchat, Nabilla explique alors que sa meilleure amie ne lui avait pas offert un cadeau comme elle le fait d’habitude. Cette année, c’était plutôt différent : “Je vous montre une partie du cadeau de ma meilleure amie, elle s’est crue dans 50 Shades of Grey ! Mais regardez ce qu’elle m’a offert, mais ça va vraiment pas la tête !” commence-t-elle par dire tout en montrant les nombreux objets coquins (Fouet, laisse pour monsieur, ensemble de lingerie coquine).

Nabilla choquée par les cadeaux de sa meilleure amie

Nabilla explique ensuite (dans cette même vidéo), qu’elle ne croyait pas ce qu’elle voyait : “Non mais je rêve…. Mais elle est malade ! T’as pété un câble !“. La réponse de son mari est tout aussi hilarante :”Tu penses qu’on va faire quoi là… ?“. Prise d’un fou rire, la meilleure amie de Nabilla tente d’expliquer son cadeau et déclare : “Je me suis dit ça peut être cool, vous pouvez toujours essayer !“. La star de la télé-réalité a alors tout de suite répliqué en disant : “Je sais plus quoi penser ma meilleure amie, elle a vraiment pété un câble !“.

Nabilla s’affiche avec sa maman sur Instagram ! https://t.co/UYPL0OORH5 — MCE TV (@mce_tv) December 27, 2020

Nabilla qui a pu retrouver sa maman pour les fêtes de fin d’année, a pris le temps de faire quelque photos avec elle. En effet, la star de la télé-réalité a fait tester des filtres sur le téléphone en lui déformant le visage tout en déclarant : “J’ai l’impression que tu as fait de la chirurgie“. Bonne joueuse, sa mère répond : “Oh juste un petit peu”. Un beau moment de complicité entre la mère et la fille qui montre que les deux sont très proches. En tout cas à la rédaction de LD People on a bien aimé.