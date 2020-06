Nabilla: Le lit au prix colossale de Milann est déjà hors d’usage ! elle dévoile pourquoi

Nabilla est déjà obligée de se débarrasser du lit luxueux de son bébé. Hors de prix, le lit en marbre déjà inutilisable après seulement 7 mois. Un cher coup de cœur pour seulement quelques semaines d’utilisation.

Grâce à sa notoriété dans la télé-réalité, Nabilla aujourd’hui très heureuse, mène une vie de star, et a un style de vie très luxueux, elle profite de la vie à 100 % et ne se refuse rien. Installée à Dubaï avec son mari Thomas Vergara et son bébé Milann, elle vit dans une maison de rêve des plus somptueuse, roule dans le dernier bolide acheté il y a peu, une magnifique Lamborghini, et prévoit de s’acheter une deuxième maison de rêve à Miami. Une très belle collection aussi de vêtements et sacs à main de grandes marques, notamment Hermès, Versace avec lesquels elle aime s’afficher sur les réseaux sociaux. Nabilla Vergara sait se faire plaisir, profiter de la vie, et offrir le meilleur à sa famille.

Ne reculant devant aucune dépense, la jeune maman s’éclate aussi à gâter son bébé autant qu’elle le peut, Milann aujourd’hui âgé de 7 mois. Elle avait acheté un superbe lit, hors de prix, pour sa naissance, mais voilà qu’après 7 mois à peine d’utilisation, ce lit ne peut plus servir. Et pour cause, un lit grande classe, mais en marbre ! Devenu bien trop dangereux pour le petit Milann qui cherche maintenant à se tenir debout, l’enfant a déjà bien grandit !

Comme elle l’annonce elle-même dans une vidéo Snapchat, Nabilla confirme : « C’est la fin du beau lit en marbre parce que ça devient beaucoup trop dangereux. Ce n’est plus possible, à peine, je tourne la tête qu’il peut se mettre debout. La hauteur du lit n’est à présent pas assez conséquente. Bah voilà, ça a duré sept mois “. Un lit qui aura coûté une petite fortune, dont elle doit déjà se séparer pour la sécurité de son enfant.

Si Nabilla a révélé que le lit était fabriqué par la marque Aristo, elle confirme aussi : « Il est très cher pour ce que c’est, mais il est super beau « . En effet, pour un lit d’environ 1300 €, il est certainement magnifique, mais malheureusement même a ce prix excessif, il ne semble pas remplir toutes les conditions de sécurité nécessaires pour son boutchou.

Nabilla Benattia doit donc faire une croix sur le lit d’enfant acheté à prix d’or, il y a juste quelques mois. On attend les photos du prochain avec impatience, mais il est fort probable que ce sera encore le choix d’une luxueuse literie, venue d’une célèbre boutique tant Nabilla ne se refuse rien pour son petit Milann.

Nabilla va donc renoncer à cet achat hors de prix, comme elle avait dû renoncer à acquérir la maison de ses rêves, dans laquelle elle voyait bien grandir son petit Milann. En effet, Thomas et Nabilla, avaient porté leur choix sur une magnifique demeure qu’ils avaient déniché dans la ville de Los Angeles.

Ils espéraient passer la moitié du temps entre la ville californienne et l’État de Dubaï, mais à cause du coronavirus et de l’impossibilité de se déplacer, elle n’est pas arrivée à temps sur place pour finaliser tous les papiers et un Américain la devancer pour acquérir le bien. Écoeurés, Nabilla et son mari ont changé leur plan et ont donc décide de finalement chercher une maison en Floride dans la ville de Miami, là même où ils se sont rencontrés il y a quelques années. Aujourd’hui installés dans la riche ville de Dubaï, c’est là qu’ils voient quotidiennement leur enfant grandir de jour en jour.

Même si la jeune maman de 28 ans, est comblée par l’arrivée de son fils dans sa vie, et semble être la plus heureuse des mamans, un homme pourtant lui manque très fortement dans sa vie, son père. En effet, depuis qu’elle a accouché et depuis l’obligation du confinement avec les interdictions de voyage en raison de la pandémie mondiale du covid-19, Nabilla n’a toujours pas pu faire découvrir le petit Milann à son père, et ça, ça lui fend terriblement le cœur.

En avril dernier, elle confiait avec tristesse dans l’une de ses nombreuses publications sur son compte Snapchat : “ Mon père devait venir aussi pour rencontrer mon fils qu’il n’a toujours pas vu. Je pense qu’il y a pire dans la vie, mais c’est vrai que ça me gave un petit peu. Je ne sais pas combien de temps ça va durer ici et j’en ai vraiment marre. […] Mon père n’a pas encore vu mon fils et ça me rend dingue ”.

En effet, le petit état de la Péninsule Arabique a, comme de nombreux pays dans le monde, totalement fermé ses frontières et l’aéroport de Dubaï, l’un des plus grands du monde a complètement fermé ses portes à l’exception de quelques rares vols.

Les relations avec son père ont été très tumultueuses dans le passé, fâchés, ils s’étaient éloignés l’un de l’autre, durant une très longue période. « On a eu des passages tellement compliqués lui et moi, quand j’étais plus jeune. On ne s’est pas parlé pendant cinq ans » avait-elle avoué, alors pleine d’émotion. Aujourd’hui, ils se sont enfin réconciliés, et Nabilla, confinée sa luxueuse villa de Dubaï, souffre maintenant de cette nouvelle séparation, rendue obligatoire par le confinement.

Depuis qu'il est né, tout est allé trop vite et mon père n'a pas pu venir. Ce sera le plus beau des cadeaux quand ils vont se rencontrer, je vais plus réussir à respirer » explique-t-elle sur Snapchat. Un rendez-vous manqué, mais un désir qui devrait bientôt, désormais se réaliser avec la réouverture prochaine des frontières, et le relancement prévu des liaisons aériennes entre les Émirats Arabes Unis et la France.

Nabilla attend donc cette rencontre avec une impatience non dissimulée et partagera peut-être bientôt une photo des trois générations enfin réunies. Une photo qu’elle ne manquera pas de publier sur les réseaux sociaux, tant l’ancienne star de téléréalité continue de partager de manière quasi-quotidienne, tous les petits ou tous les grands événements qui jalonnent sa vie.