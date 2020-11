Nabilla met en avant son imposant décolleté dans une piscine mais un détail choque la toile!

C’est depuis Dubaï, en deux-pièces dans une piscine, que Nabilla a fait réagir ses followers. Séduits par sa plastique, certains de ses fans ont remarqué un détail étonnant sur la photo de la jeune femme.

Les foules sont souvent fascinées par la vie des stars à Dubaï.

Car il s’agit bien du nouvel eldorado des participants aux émissions de télé-réalité, il et il nous réserve bien des surprises, parfois surprenantes.

Les internautes ont pourtant déjà pris l’habitude de suivre les parcours de leurs idoles préférées dans des hôtels et restaurants de luxes, piscines, golfs et dans leurs superbes virées en voitures de luxe. Mais les stars de télé-réalité leurs réservent encore bien des surprises.

Nabilla a publié une récente photo sur Instagram qui a mis en émoi la toile.

En effet, au top de sa forme ,la maman de Milan porte un beau Foulard sur la tête et un deux-pièces mettant en exergue sa poitrine généreuse et son ventre très plat, bref elle n’a pas hésité à exposer son anatomie à tous.

La majorité des internautes est aux anges en admirant le corps sculpté et svelte de la jeune entrepreneuse, et femme de Thomas Vergara.

Mais un détail sur la photo n’a laissé personne indifférent, beaucoup se sont demandés où ce cliché avait été pris …

Le décors que l’on observe en arrière-plan n’est pas vraiment celui d’une piscine mais plutôt d’une fontaine !

Une rue bordée de palmiers se trouve à côté du bassin en question. Et plusieurs piétons se baladent, ce qui a fait réagir fortement sa communauté : « C’est une piscine au milieu de la ville ? », se demande une de ses abonnées et visiblement, elle n’était pas la seule à avoir remarqué ce lieu particulier, où le cliché a été pris.

Un autre internaute, a ajouté avec humour : « Non c’est une fontaine ».

La fait d’imaginer Nabilla se baigner dans une fontaine avait beaucoup rire tout le monde.

Puis d’autres internautes ont souhaité rétablir la vérité et ont tenté de venir en aide à leur idole : « Mais non c’est une piscine rattachée à la maison qui donne une vue sur la plage. C’est une rue privée seuls les habitants de ces maisons peuvent circuler apparemment » a enchéri l’un d’entre eux.

Entre 2012 et 2014, Nabilla Benattia a aussi tenu un rôle récurrent dans “Hollywood Girls”, sur NRJ 12, et cette semaine une des séquences a été rediffusée. On y voit alors Nabilla en petite tenue au lit avec l’acteur Thierry Picaut, torse nu.

Il échangent des dialogues assez hilarants :

“Alors là on a explosé tous les records » lance-t-elle. Et lui de répondre : “J’avoue t’as été pas mal sur ce coup là”. Puis elle reprend : “J’ai été parfaite tu veux dire…” Ethan (le nom du personnage masculin) lui demande alors : “Il faudra remettre ça par contre », et Nagbilla rétorque : “C’est où tu veux quand tu veux (rires) ». Enfin, son partenaire lui dit : “Tu me donnes une petite heure je recharge les batteries et c’est reparti”. Et Nabilla conclut : “Ouhhhh t’es un chaud toi ! ».

Une séquence un peu chaude, mais loin de son quotidien actuel, de femme comblée auprès son mari Thomas Vergara.