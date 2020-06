Nabilla: Milann, son fils, fait une grosse bêtise, elle dévoile tout et s’exprime

Nabilla est l’heureuse maman d’un petit bout déjà très dégourdi. Apparement, Milann viendrai de faire sa première bêtise. Et le fils de Nabilla et de Thomas Vergara n’a que 8 mois. Nabilla est plutôt émue qu’en colère contre son fils étant donné qu’il s’agisse de s première bêtise. La jeune maman raconte alors sur Snapchat les détails de cette anecdote. Et tout rentre rapidement dans l’ordre puisque la petite famille n’aura plus besoin de ce que Milann a cassé.

Nabilla et Thomas forment une famille depuis l’arrivée de Milann en octobre dernier

Nabilla et Thomas Vergara se sont rencontrés dans Les Anges de la télé-réalité. Ils participaient tout les deux à la cinquième saison du show sur NRJ12 à Miami. C’est le coupe de foudre pour le couple qui traverse tout de même des épreuves en tout genre. Mais leur amour est plus fort que tout et ils décident alors de se marier, pour le meilleur et pour le pire. En mai 2019, Nabilla etThomas Vergara se disent oui, à Londres. Et un mois auparavant, Nabilla annonçait être enceinte sur les réseaux sociaux ! Car les réseaux sociaux peuvent connaître toute la vie du couple. EN effet, étant des anciens candidats de télé-réalité, Nabilla et Thomas Vergara ont pris l’habitude de tout partager avec leurs abonnés. Ce qui les rend très heureux et ils ne manquent pas une miette de ce qu’i peut s’y passer.

Voir cette publication sur Instagram I said yes 💍 Une publication partagée par Nabilla Vergara (@nabilla) le 7 Mai 2019 à 7 :36 PDT

La naissance de Milann change la vie du couple

C’est donc en octobre 2019 que Nabilla et Thomas Vergara deviennent les parents du petit Milann. Et ils auront partagé chaque moments de la grossesse avec leurs fans. Nabilla ne cachait pas son appréhension de devenir maman. Mais avec Thomas Vergara, elle est rassurée et se sent capable d’assumer pleinement ce rôle. De plus, depuis qu’elel sent la vie grandir en elle, elle devient plus patiente et plus sage. En effet, Nabilla explique vivre une pur bonheur depuis qu’elle sait que sa grossesse est en route.

Nabilla change de tempérament pour devenir plus douce que personne envers son fils

Les fans de Nabilla remarquent le changement. Depuis qu’elle est devenue une mère, elle s’est effectivement assagie. Par contre, elle ne devient pas une autre personne pour autant. Nabilla conserve son caractère impulsif mais elle sait à présent faire la part des choses pour ne pas donner de mauvais exemples à son petit Milann. Elle dit elle-même qu’elle pourrait donner sa vie pour son fils ou pour son mari. Car Nabilla semble enfin avoir trouvé le bonheur qu’elle recherchait.

Le petit Milann grandit bien. Il grandit tellement qu’il faut déjà changé son lit alors que Nabilla aurait dépensé une petite fortune pour cette pièce de mobilier. Mais rien n’est trop beau pour le bébé de Nabilla. Milann sait qu’il peut compter sur l’amour inconditionnel de ses parents quoi qu’il arrive. Et pour preuve, il vient de faire sa première bêtise mais celle-ci est pardonnée aussitôt faite. En effet, comment rester en colère contre ce petit ange ? Et surtout ne pas s’attendrir devant la première bêtise de son enfant ? Impossible pour Nabilla et pour Thomas Vergara, comme pour de nombreux parents.

Voir cette publication sur Instagram Nous 3 pour la vie 🥰🇫🇷💕 Une publication partagée par Nabilla Vergara (@nabilla) le 29 Janv. 2020 à 5 :16 PST

Milann ne sera pas du tout inquiété pour sa première bêtise

Mais quelle est donc la bêtise que Milann a pu faire ? Le petit bonhomme commence à gambader à quatre pattes et semble avoir compris le système pour se redresser. Il se saisit alors de ce qu’il peut attraper des meubles qui l’entourent pour se mettre debout. Mais cela ne lui viendrait pas forcément à l’idée sans un objectif précis. En effet, Milann aurait tenté de récupérer un de ses jouets perché sur un meuble. Pour ce faire, il aura attrapé un tiroir d’un meuble pour se redresser. Mais le tiroir serait tombé et se serait brisé. Plus de peur que de mal pour le fils de Nabilla. Elle même si le tiroir du meuble en question est fichu, Nabilla n’en veut absolument pas à Milann.

Pour une première bêtise, c’est toujours plus difficile de se mettre en colère. D’autant qu’il ne comprend pas vraiment ce qu’il vient de faire. Et pour couronner le tout, Nabilla comptait se débarrasser de ce meuble de toute façon. Le déménagement approche pour la petite famille. Ils vont bientôt quitter Dubaï pour lancer des travaux d’agrandissement de leur villa. Pendant les six mois prévus pour ce faire, ils cherchaient à s’installer dans un endroit qui change. Les États-Unis étaient une de leur option mais la pandémie laisse encore les frontières fermées. Mais avec l’ouverture des frontières de l’Europe, Nabilla choisit une destination inattendue pour profiter d’un air frais après les chaleurs de Dubaï. Effectivement, elle dit avoir envie de voir de la neige et des pingouins. Avez-vous devinés la prochaine destination de la famille de Nabilla ? Ils vont bientôt partir au Groenland !