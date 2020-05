Nabilla n’est plus brune ! Les fans n’ont pas tous le même avis

Nabilla a surpris ses fans avec une nouvelle couleur. Le 26 mai dernier, la belle a posté deux photos d’elle sur Instagram où elle apparaît blonde. Mais pour une fois, les réactions des fans ne sont pas unanimes. Certains adorent la nouvelle coupe de Nabilla mais d’autres trouvent dommage qu’elle ne soit pas restée brune.

Nabilla, la star des réseaux sociaux

Nabilla ne serait pas Nabilla sans ses cheveux. Une effet, lorsqu’elle se fait connaître du public elle participe aux Anges de la télé-réalité (saison 5).Nabilla réussit à marquer les esprits avec sa phrase mythique à propos du shampoing. La phrase désormais célèbre « Non mais allô quoi ! T’est une fille et t’as pas de shampoing ? » restera à jamais associée à Nabilla. Et elle fait aussi quelque part sa notoriété. Car depuis que cette phrase reprise en boucle partout, personne n’ignore qui elle est. Nabilla a beaucoup travaillé depuis ses premières apparitions télévisées.

Et malgré son air ingénu, elle est une redoutable femme d’affaires. Nabilla peut se vanter d’être aujourd’hui à la tête d’une fortune colossale et d’un patrimoine conséquent. Et dans sa vie personnelle, elle semble aussi tout avoir pour elle. Elle est marié à Thomas Vergara, son amoureux depuis 2013. Le couple se marie en 2019 et ont un bébé ensemble, le petit Milann né la même année que leur mariage.

Le succès de Nabilla passe par plusieurs secteurs

La réussite de Nabilla dans le monde des affaires tient également au succès de sa marque de produits cosmétiques. Nabilla Beauty est un réel succès qu’elle tente d’exporter dans le monde entier. Et pour cela elle peut compter sur le soutien de ses fans. Entourée d’une équipe performante, elle se construit un empire qu’elle gère du main de maître. Derrière ses allures de poupée, la star des réseaux sociaux sait parfaitement gérer son business. Nabilla a seulement 28 ans est représente une grande fortune.

Nabilla vit à Dubaï avec son mari et son fils. Mais ils ne seraient pas contre investir dans une maison aux États-Unis. Lorsque la pandémie sera derrière nous, elle profitera de recommencer à voyager pour acheter une maison à Miami. Elle avait d’abord des vues sur la maison de ses rêves à Los Angeles mais cette dernière lui est passée sous le nez. En discutant avec Thomas, son mari, ils décident alors d’acheter dans la ville où ils se sont rencontrés.

Nabilla passe du brun au blond, les fans n’adhèrent pas tous

Les fans de Nabilla savent pertinemment que lorsqu’elle veut quelque chose, elle se donne les moyens de l’obtenir. Qu’il s’agisse de choses simple ou plus complexes, elle ne recule pas devant ses envies. Et la dernière en date semble se concrétiser dans la volonté de la jeune femme de changer de look. Un pari réussi car passer du brun au blond est un sacré cap. Un changement qu’elle assume et qu’elle adore. Tout comme Thomas Vergara qui est toujours sous le charme de son épouse. Elle présente sa nouvelle couleur sur Instagram en postant deux clichés. Mais la réaction des fans est mitigée dans les commentaires.

Voir cette publication sur Instagram Blondie 👱🏼‍♀️ 👑 Une publication partagée par Nabilla Vergara (@nabilla) le 26 Mai 2020 à 6 :44 PDT

Nabilla se rapproche de plus en plus de la poupée Barbie. Avec sa longue chevelure blonde, elle a fait un choix fort dans son changement de style. Dans la première photo, elle pose avec des lunettes de soleil, une main au dessus de sa tête. La jeune femme porte une veste blaser noir qui lui sert de jupe. En t-shirt, Nabilla porte un bandeau rose aux inscriptions aux couleurs d’or. Dans la photo suivante, son bandeau est davantage mis en valeur.

Nabilla prend, pour le deuxième cliché, la pose devant sa piscine. Bandeau rose Versace et pantalon moulant de la même marque, blanc, noir et or, Nabilla est ravissante. La couleur or de ses vêtements rappelle sa nouvelle couleur de cheveux à laquelle il va falloir maintenant s’habituer. Car, malgré les avis mitigés des fans de Nabilla en commentaires, elle adore sa nouvelle coupe. En effet, cela faisait longtemps que Nabilla n’avait pas changé de look de façon si radicale. Le changement a parfois du bon et Nabilla semble ravie.

Ses fans sont essentiels

Elle profite également de la dernière photo pour remercier ses fans de leurs soutiens. Nabilla remercie ses fans surtout par rapport à sa marque de cosmétique. Nabilla Beauty vient d’atteindre les 200 000 abonnés sur sa page Instagram. Un nouveau triomphe qui ne passe pas inaperçu pour la jeune femme. Malgré le travail acharné, d’elle et ses équipes, Nabilla sait pertinemment que sans ses fans elle ne rencontrerait pas tant de succès. C’est donc régulièrement qu’elle pense à les remercier. Les réseaux sociaux sont le moyen pour elle de rester toujours en contact avec ses fans. Nabilla privilégie tout de même Snapchat pour avoir des conversations à cœur ouvert avec eux.

Elle leur avait récemment expliqué le fonctionnement de ses affaires. Agacée d’entendre que ce n’est pas elle qui s’occupe de son fils, Nabilla avait mis les choses au clair. Pour que tout le monde comprenne bien qu’elle s’investit dans lac vie de Milann elle s’était retrouvée à détailler le travail derrière ses nombreuses activités. Entre placements, investissements immobiliers et sociétés, Nabilla peut sembler lambiner mais c’est en réalité une grande travailleuse.