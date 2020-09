Nabilla nous confie un très grand regret et crée la totale surprise sur la toile

Nabilla est une femme d’affaires incroyable. Depuis ses débuts dans Les Anges de la télé-réalité elle a su faire de son nom et de son image un véritable empire. Et côté vie privée, la belle est également comblée. Mariée à l’amour de sa vie et maman d’un petit garçon adorable, que demander de plus ? Pourtant, Nabilla a bel et bien un regret dans sa vie. Un regret qu’elle espère que ses fans pourront éviter de partager avec elle, celui de ne pas avoir pu faire des études. Un message qu’elle partage le 9 septembre dernier sur Twitter et qui ne manque pas d’étonner ses fans. En effet, ils savent qu’elle a tout ce qu’elle peut rêver d’avoir. Nabilla serai-elle plus mature depuis qu’elle est devenue maman ?

Nabilla est l’une des influenceuses les plus célèbres de son temps

La belle Nabilla se fait connaître du grand public en 2011 en tant que candidate d’émissions de télé-réalité. Mais sa notoriété explose en 2013 grâce à sa phrase devenue culte “Allô ! Non mais allô quoi !” et depuis Nabilla a su naviguer entre les critiques et les éloges. C’est avec beaucoup de talent qu’elle réussit à transformer cette notoriété instantanée vouée à être éphémère en quelque chose de durable et de solide. En 2020, c’est à la tête d’un véritable empire que la jeune femme se trouve. Entre ses investissements immobiliers, ses partenariats rémunérés et son entreprise de maquillage, Nabilla assure très largement un avenir confortable pour elle et toute sa famille.

Un message qui change de son discours habituel

Sur tous les tableaux, Nabilla enchaîne les succès. Certes, c’est à force de travail et d’expérience qu’elle parvient à faire un empire de son nom et de son image. Et elle n’est pas seule à travailler dur pour cet objectif. En revanche, tout l’enjeu de son métier repose en partie sur le fait de faire rêver ses fans. Ils ne se doutent donc pas de la charge de travail quotidienne que Nabilla doit abattre. Au contraire, tout semble lui tomber dessus et tellement facile. Le succès, la gloire, l’argent et même l’amour. Si cette image lui allait très bien, Nabilla a récemment fait savoir à ses fans que c’était loin d’aller de soi. Depuis qu’elle est devenir maman, la jeune femme tient à être une bonne influence. Pour ses fans comme pour son fils, elle souhaite transmettre les valeurs du travail et du mérite.

En effet, c’est certainement pour cette raison que Nabilla partage cet étrange tweet le 9 septembre denier. Un message dans lequel elle partage à ses fans l’un de ses plus grands regrets. Une chose qu’elle ferait différemment si elle avait le pouvoir de tout recommencer. À la grande surprise de ses fans, Nabilla confie regretter ne pas avoir fait d’études dans sa vie. Elle qui possède tout ce qu’elle peut désirer à donc un regret qui ne tient pas au matériel. Ses fans sont surpris mais reconnaissent bien là un signe de maturité de la part de Nabilla.

Je ne peux pas te laisser dire ça si c’était à refaire je ferai des études sans hésiter ! C’est un bagage essentiel pour réussir dans la vie n’en doute jamais 🙏🏼 J’ai fait de mes faiblesses une force mais j’aurais préféré commencer avec ce bagage 🧳 https://t.co/ZsjfZyJCBv — Nabilla Vergara (@Nabilla) September 9, 2020

Nabilla souhaite donner le meilleur d’elle-même pour son fils

Effectivement, plusieurs années auparavant, Nabilla avait dit tout le contraire. Elle revendiquait le fait de ne pas être intelligente, arguant que les femmes ne pouvaient pas tout avoir. Et qu’elle elle était belle. L’intelligence était alors décrite par Nabilla comme étant “le privilège des moches”. Voilà donc qu’elle change enfin de discours pour quelque chose de plus sensé. Et ses fans saluent son changement d’avis. Car il est vrai que les diplômes ouvrent des portes et assurent un avenir plus confortable que celui que nous permettrait d’envisager la beauté. La beauté finit par faner et elles sont très rares les personnes qui peuvent vivre du même business que Nabilla. Consciente d’être un modèle pour des milliers de personnes Nabilla commence à réaliser le poids de ses mots. D’autant que parmi ses plus grands fans vient d’arriver un petit garçon pour qui elle pourrait donner sa vie, Milann.

Voir cette publication sur Instagram C’est nous deux ou bien rien jusqu’à la fin 💕 Une publication partagée par Nabilla Vergara (@nabilla) le 18 Août 2020 à 8 :33 PDT

Milann est une source d’inspiration et de force inépuisable pour ses parents

Nabilla et Thomas sont forcés de grandir avec l’arrivée de leur fils. Ils prennent en responsabilité tous les jours sans sen rendre compte et deviennent donc des personnes plus matures. Ce n’est pas rien de devoir élever un enfant. Et pour en faire une personne dotés de belles valeurs, il faudra lui transmettre des principes. Il semblerait que l’un d’eux soit l’importance de travailler et de faire des études. Car Nabilla admet de plus en plus que c’est à force de travail et de persévérance qu’elle profite d’une vie comme la sienne aujourd’hui. Tout n’est pas arrivé devant elle sur un plateau d’argent comme elle aimait le laisser croire. Sa beauté n’a pas suffit à faire d’elle une femme d’affaires aguerrie et elle doit certainement être plus intelligente qu’elle le laisse croire à ses abonnés.

Toujours est-il qu’elle aurait certainement eu encore plus d’influence et de succès si elle avait fait des études. Et c’est le message qu’elle souhaite donc faire passer à ses fans. Depuis les débuts de sa notoriété, ses fans la voit grandir, évoluer, changer, s’adapter. En devenant mère, elle ne cesse de gagner en maturité c’est indéniable. Et qui sait ? Peut-être que Nabilla reprendra ses études afin de montrer à son fils qu’il n’est jamais trop tard pour ne rien regretter ? Affaire à suivre.