Nabilla: opération chirurgicale esthétique accomplie, elle dévoile les résultats !

Nabilla subit une opération de chirurgie esthétique le 28 juillet dernier. En effet, elle décide de passer sous le bistouri pour retrouver des formes plus flatteuses encore que celles qu’elle avait avant sa grossesse. Car avoir un enfant change le corps d’une femme à tout jamais. Et Nabilla avait à cœur de se retrouver et de se trouver belle. C’est à Los Angeles qu’elle va subir cette opération mais vous allez voir que ce n’était pas qu’une question de beauté.

Nabilla se fait opérer pour renouveler ses prothèses mammaires

Nabilla a du rapidement se rendre à Los Angles pour faire changer ses prothèses. En effet, la grossesse de Nabilla aurait abimer l’une d’elle et elle ne pouvait rester dans cette situation trop longtemps. Faire de la chirurgie esthétique c’est faire le choix de modifier son corps de façon artificielle. Il est alors impossible que la nature ne viennent pas tôt oui tard déranger le travail mis en place. C’est donc ce qui arrive lorsque la star accouche de Milann. C’est une de ses premières montées de lait qui va bousculer ses prothèses et l’inciter à se refaire opérer.

Voir cette publication sur Instagram This look 😋 Une publication partagée par Nabilla Vergara (@nabilla) le 4 Août 2020 à 10 :00 PDT

De plus, les prothèses de ce genre doivent se changer de façon plus ou moins régulière. Et celle que Nabilla possédait depuis toujours datent déjà d’il y a 10 ans. Que les fans de la reine des influenceuses se rassurent, tout s’est très bien déroulé. Mieux encore, Nabilla confiait à ses fans sur les réseaux sociaux qu’elle était impatiente de pouvoir voir le résultat. Nous étions le 4 août et la jeune femme faisait allusion à son impatience car elle avait rendez-vous avec son médecin afin qu’il retire les pansements avec précaution.

La beauté n’est pas que naturelle mais elle l’assume

Nabilla prouve qu’il faut effectivement parfois souffrir pour être belle. Mais elle n’est pas du genre à jouer les victime ou à revenir sur ses décisions. Nabilla est une femme forte de caractère et elle ne regrette pas ses choix, elle les assume quitte à froisser quelques personnes. La seule personne qui semble capable de la faire changer d’humeur c’est son petit garçon. En effet, comme elle l’indique dans une de ses dernières publications sur Instagram, Nabilla vit au rythme des émotions de son fils. Une véritable osmose comme il en existe dans la majorité des relations qui lient une mère à son bébé.

Nabilla se porte donc comme un charme et a pris les précautions nécessaires pour ne pas rencontrer de complications suite à son augmentation mammaire. En effet, il est essentiel de prêter attention à ce genre de soin esthétique pour ne pas mettre sa santé en danger. Nabilla ne laissera rien entraver son bien-être. Elle est donc de nouveau toute disponible à prendre soin de son mari, de son fils et de ses entreprises.