Nabilla opérée du postérieur? Agacée, elle fait une mise au point: “C’est épuisant”

Nabilla a fait part d’un message très clair à ses fans via Snapchat. Elle en a plus que marre de répondre qu’elle ne porte pas de prothèses dans le postérieur. La jeune femme n’est pas pour autant contre la chirurgie esthétique. Mais pour ce qui est de son postérieur, tout est naturel. Et elle est très agacé de devoir le répéter à ses abonnés qui sont bien souvent persuadés du contraire. LDPeople relaye donc son message et vous donne tous les détails.

Nabilla a-t-elle fait refaire son postérieur ?

Nabilla est très active sur les réseaux sociaux. Elle est, depuis toujours, très proche de sa communauté et parle d’à peu près tout avec elle. Lorsqu’elle se dispute avec Thomas, quand Milann fait des bêtises ou encore quand elle a de nouveaux projets de vie ou professionnels, Nabilla en raconte les détails à ses fans. Mais parfois, elle est exaspérée de devoir se répéter. Et cette fois-ci c’est le sujet de son postérieur qui agace la jeune femme. En effet, avec les récentes opérations d’autres vedettes de la télé-réalité concernant leurs implants de prothèses à cet endroit, Nabilla est de plus en plus sollicitée sur la question. Mais contrairement à Jessica Thivenin ou à Astrid Nelsia, elle ne souhaite pas faire gonfler son derrière. Du moins, pas grâce à la chirurgie esthétique.

Le secret de Nabilla pour avoir un postérieur si charnu, ce sont des séances de squats quotidiennes. Entre 30 et 80 squats par jours donnent donc ce genre de résultat. L’épouse de Thomas Vergara est si exaspérée par les remarques des internautes sur le sujet qu’elle va jusqu’à dire qu’elle trouve cela “moche”. Une opinion personnelle qu’elle assume pleinement. Mais selon elle, il serait temps que l’information passe aux oreilles de tous. Car elle n’en peut plus de devoir se répéter et de voir la question de son postérieur alimenter des discussions plusieurs fois par jour.

Pas de nouvelles opérations de chirurgies esthétiques en vue

Si Nabilla ne souhaite pas faire refaire son postérieur, elle n’est pas pour autant contre la chirurgie esthétique. Elle porte notamment des prothèses mammaires dont elle est très fière et n’est pas contre quelques injections ponctuelles. Aussi, elle précise à ses abonnés qu’elle aurait largement les moyens de se faire opérer par les plus grands du domaine. Même de les faire venir chez elle sans aucun problèmes. C’est donc seulement une question de goût. Nabilla se sent bien dans son corps actuellement et ne souhaite pas faire davantage de changements. Une bonne nouvelle en somme pour ses fans qui la trouvent absolument rayonnante.

Nabilla pourra-t-elle enfin profiter du calme ? Le message est-il clairement passé cette fois-ci ? LDPeople espère que vous êtes convaincus par les dires de la jeune maman. Près tout, il faudra bien la croire sur parole. Et pour nous rassurer sur sa sincérité, n’oublions pas que Nabilla n’a jamais eu aucun problème à parler de chirurgie esthétique en général. La belle n’est pas connue pour avoir sa langue dans sa poche, il faudra donc la prendre au sérieux lorsqu’elle dit que ce genre de question l’épuise.