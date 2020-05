Nabilla pète un câble contre Thomas, elle devient dingue et violente (vidéo)

Nabilla et Thomas Vergara sont ensemble pour le meilleur et pour le pire. Et le pire serait sans doutes les crises de nerfs de la belle. En effet, elle ne supporte plus de voir son homme accroché à sa console de jeux. Nabilla devient dingue face à Thomas qui est littéralement absorbé par sa Playstation. Elle va cumuler les petites crises pour finir en beauté en faisant preuve d’une violence que l’on ne lui connaissait plus.

Nabilla ne fait pas dans la demi-mesure pour avoir ce qu’elle veut

Nabilla et Thomas sont dans leur domicile à Dubaï. Mais la distance ne les empêche pas d’être très présents sur les réseaux sociaux. Et c’est surtout sur Snapchat que la vie privée des amoureux fait le buzz. Tous les deux ne manquent pas une occasion de mettre en scènes leurs conflits pour avoir le soutien de leurs fans. Et c’est au tour de Nabilla de se plaindre de Thomas. Car, si la dernière fois c’est Thomas qui se plaignait de l’attitude de son épouse, il ne semble pas prêt à se prendre le retour de flammes.

Nabilla finit par exploser pour arriver à ses fins. En effet, elle ne supporte plus de voir Thomas scotché à sa console de jeux. Vissé sur un jeu vidéo depuis des heures, elle s’impatiente. Pour le faire décoller de son écran, elle commence doucement pour finir en beauté. Et le couple diffuse le tout sur Snapchat le 23 mai dernier.

Voir cette publication sur Instagram Tellement de chance de t’avoir dans notre vie ❤️✨ Une publication partagée par Nabilla Vergara (@nabilla) le 7 Mars 2020 à 9 :56 PST

Plusieurs astuces sont envisagées par Nabilla pour décoller Thomas de la console

Nabilla demande d’abord plusieurs fois à Thomas de lui préparer un repas. Elle s’ennuie seule pendant que son amoureux s’amuse sans elle. Leur fils Milann est couché et Nabilla tourne en rond. Elle ne peut pas supporter d’être ignorer de la sorte par Thomas qui reste concentré sur son jeu vidéo. Nabilla répète alors plusieurs qu’elle a faim pour faire réagir Thomas. Constatant que celui-ci n’a pas décidé de lever un œil de son écran, elle commence à lever le ton et à se montrer plus directive. Le tournoi de son mari ne se tiendra pas et il devra s’occuper d’elle à la place. Pour Nabilla c’est comme ça et pas autrement. Mais avant de s’exécuter, Thomas va subir la colère de Nabilla.

Le couple n’est pas nouveau dans le domaine des disputes conjugales. Et les fans de Nabilla et de Thomas savent aussi parfaitement à quelle point elles peuvent dégénérer rapidement. Mais c’est sur le ton de l’humour que celle-ci finira par se désamorcer, malgré la violence de Nabilla dans les propos tenus. Thomas et elle se connaissent par cœur. Si Nabilla n’a pas ce qu’elle veut, elle fera tout pour l’obtenir. Et son mari sait qu’il ne faut ni rentrer dans son jeu ni la contrarier de trop pendant ces moments là.

Voir cette publication sur Instagram Notre plus belle récompense 🙏🏼❤️ #TDS Une publication partagée par Nabilla Vergara (@nabilla) le 22 Mai 2020 à 8 :08 PDT

La colère de Nabilla s’intensifie progressivement avant d’exploser pour un final mémorable

Voyant que les demandes ne fonctionnent pas, ni même les ordres, Nabilla monte d’un cran. Thomas quant à lui, reste concentré malgré l’impatience de sa femme. Il s’amuse même de la voir trépigner à côté de lui. Nabilla explose littéralement et menace les joueurs qui permettent à son mari de continuer sa partie. Elle prend directement le micro lorsqu’elle voit que Thomas quitte la pièce un instant. Elle saisit l’occasion d’attraper le casque de Thomas pour s’adresser à ses partenaires de jeu. Nabilla insulte les joueurs et les menace de se rendre chez eux pour tout casser. Elle est prête à tout pour leur faire peur et les faire fuir. Car sans participants, Thomas se retrouvera seul devant sa console et ne pourra pas continuer de jouer.

Nabilla pousse chacun des joueurs à se déconnecter. Elle leur donne des ordres très directifs sur un ton menaçant. Thomas revient dans la pièce pendant que Nabilla est en train de crier dans son micro. Il est attendri par l’insistance et sa femme et éclate de rire. Il a bien conscience que Nabilla lance des menaces en l’air et que tout ce qu’elle souhaite c’est un peu plus d’attentions de sa part. Les joueurs qui entendent les vociférations de Nabilla ne donnent pas signe de vie. Ce qui amuse énormément Nabilla. Elle se réjouit de constater qu’elle a réussi à effrayer les partenaires de jeu de son mari. Malgré sa violence dans ses propos, Nabilla s’amuse de voir qu’elle a réussit à faire fuir ceux qui prenaient l’attention de Thomas. Car c’est une attention qu’elle voulait toute pour elle.

Elle prend les choses en main pour que tout se déroule comme elle l’a souhaité

Voir cette publication sur Instagram Unis pour la vie 👼🏻 💍💕 Une publication partagée par Nabilla Vergara (@nabilla) le 7 Avril 2020 à 6 :05 PDT

Nabilla se rend compte ensuite que Thomas est revenu dans la pièce. Elle lui explique alors que tout est réglé. Que ses amis sont partis et qu’il n’a alors plus de raisons de rester devant sa console pour jouer tout seul. Heureuse de sa prouesse, elle fait remarquer à son mari qu’il est l’heure d’aller se coucher. Ils pourront grâce à elle se coucher ensemble.

Avant de partir, Nabilla en remet une couche pour ceux qui pourraient encore l’entendre parmi les partenaires de jeu de son mari. Elle leur dit alors que si elle ne peut pas se déplacer, elle sera capable de payer des personnes pour saccager leurs domiciles. Thomas va maintenant devoir calmer Nabilla et faire attention à ses horaires de jeux en ligne si il ne veut pas provoquer à nouveau sa colère. Nabilla a encore une fois réussi à faire appliquer sa loi. Qu’importe si elle a insulter la terre entière, tout ce qui comptait ce moment là c’était de pouvoir aller se coucher tranquillement avec son mari.