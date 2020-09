Nabilla : que c’est-il passé, elle embrasse Maëva Ghennam et choque complètement la toile

Nabilla a reçu il y a quelques jours une autre star de la téléréalité. Après les petits ennuis de santé qu’elle a connu, Maëva Ghennam s’est, en effet, offert un joli voyage. Et c’est direction Dubaï que la star des Marseillais s’est envolée. Une destination où elle a rejoint Nabilla Benattia. Cette rencontre aura eu le don de créer un véritable buzz.

En effet, les deux femmes se sont embrassées avec passion, dès leur première sortie. Des photos qui ont rapidement fait le tour de la toile en créant l’événement. Un énorme choc pour les fans des deux jeunes femmes. Et il s’agissait inévitablement d’un sujet qui allait créer une nouvelle polémique.

Voir cette publication sur Instagram Last night familly dinner 💓 Une publication partagée par Nabilla Vergara (@nabilla) le 17 Sept. 2020 à 8 :55 PDT

Arrivée de Paris il y a quelques jours, Maëva Ghennam a donc réussi avec sa nouvelle copine Nabilla, à une fois de plus devenir la star des réseaux sociaux. Les deux bimbos avaient véritablement décidé de fêter l’événement. Et comme les internautes ont pu le constater sur sa story publiée sur Instagram, Nabilla avait voulu témoigner tout son enthousiasme à Maëva. Sur ce cliché, la compagne de Thomas Vergara prend le visage de la Marseillaise entre ses mains et lui donnait un langoureux et long baiser. Maëva ne devait pas être déçue du voyage ! Une publication qui a immédiatement suscité un grand nombre de commentaires sur Twitter : ” C’est pas un peu abusé ? C’est la première fois qu’elles se voient “, ” Nabilla est complètement torchée ! “, ” Je viens me réveiller ! Je crois que je vais me rendormir, je rêve ou quoi ? Il se passe quoi, allez bonne nuit “, ” Il faudra leur rappeler les règles concernant l’hygiène bucco-dentaire “.

Je viens de me réveiller ! Je crois que je vais me rendormir je rêve ou quoi ? Nabilla et Maeva il se passe quoi aller bonne nuit pic.twitter.com/XwM1e5s1JR — Azélya (@Azeliya83) September 27, 2020

Les deux jeunes femmes ont apparemment passé une très bonne soirée. Et c’est d’ailleurs au réveil que Nabilla a découvert toutes les réactions qu’avait suscité ce geste passionné. Maëva Ghennam semblait elle aussi très satisfaite de leur rencontre. Elle avait donc décidé de poster une vidéo dans laquelle, elle s’adressait directement à Nabilla : ” Mon amour, qu’est-ce que je t’aime “. Ce à quoi la mère de Milann n’a pas manqué de répondre ” Ma femme, on se marie quand ? Elle m’a promis qu’on allait se marier “.

Nabilla avait donc décidé de s’offrir une petite soirée peut-être bien arrosée. Il est vrai que Thomas et Nabilla aime de temps en temps faire la fête dans les clubs les plus branchés de Dubaï. Des soirées lors desquelles ils laissent pour quelques heures, leur rôle de parents de côté. Et les deux jeunes gens profitent de l’occasion pour s’éclater autant qu’ils le peuvent. Et cette fois-ci, c’était en compagnie de l’une des stars des Marseillais vs le Reste du monde.

Ce samedi 26 septembre dernier, c’était donc avec Maëva Ghennam que la soirée allait se dérouler. Les deux reines des réseaux sociaux, n’ont évidemment pas raté l’occasion pour marquer l’événement. Elles se sont déhanchées toute la soirée sur la piste de danse. Elles en ont ainsi profité pour publier en masse des clichés de cette rencontre pour le moins explosive. Et l’ambiance était au rendez-vous ! Maëva devrait très longtemps se souvenir de ce voyage à Dubaï. Et si elle a un trou de mémoire, ses fans et les photos seront là pour le lui rappeler !

Nabilla a également passé une excellente soirée. Mais elle ne s’attendait peut-être pas à autant de commentaires négatifs. ” L’alcool, ce n’est pas de l’eau les enfants ! “, ” Hyper déçue de Nabilla. Moi qui pensais qu’elle se distinguait de tous ces gens de télé. Sa story et celle de Maëva me dégoûte “, ” En plus, tu es mère meuf mais si on a bu c’est quoi ça “, ” Je suis choqué par Nabilla, maman et femme. Faire la cagole avec Maëva. Là elle est complètement ivre “, ” Tu fais non seulement la honte des mamans, mais aussi des femmes mariées ” avait découvert Nabilla parmi les commentaires. Des jugements particulièrement sévères envers la jolie brune de 28 ans. Mais fidèle à son habitude, la compagne de Thomas Vergara a décidé de réagir à ses attaques. ” Être une maman ne veut pas dire s’arrêter de vivre… Les femmes sont magiques et tellement belles ! Soyez vous-même, amusez-vous, je vous aime tellement ” a-t-elle écrit en retour.

Être une maman ne veux pas dire s’arrêter de vivre … les femmes sont magiques et tellement belles ! Soyez vous même amusez vous je vous aime tellement😀 — Nabilla Vergara (@Nabilla) September 27, 2020

Mais ce message, publié sur Twitter, n’a visiblement pas calmé quelques-uns de ses détracteurs. ” Être maman veut aussi dire être responsable, donc les bisous sur la bouche avec une meuf qui laisse traîner sa bouche partout en cette période de covid-19, c’est très moyen ” lui avait lancé un membre de sa communauté. ” Vous mélangez tout, je ne pense pas que quelqu’un vous a reproché de vous amuser, mais plutôt de vous afficher complètement défoncée et ne faire aucune attention aux gestes barrières alors qu’on est en pleine pandémie ” lui adressait un autre internaute. Des reproches dans ce cas-ci qui concernaient principalement le fait de ne pas respecter les distances de sécurité. Et de ne pas avoir été très prudente en cette période de pandémie.

Mais pour d’autres fans de Maëva Ghennam et de Nabilla Benattia, il s’agissait simplement d’un moment de détente entre deux jeunes femmes pleines de vie. Une soirée qui permet de décompresser et d’oublier les tracas de la vie quotidienne. Plusieurs internautes avaient tout simplement trouvé ces images totalement hilarantes. Pour certains, il s’agissait d’une séquence qui tranche avec la morosité ambiante. Et le message de Nabilla, le lendemain matin, en a bien fait rire plusieurs. ” Je veux me marier avec ma femme ! Oh ma grande femme, oh ma femme de ma vie. Ce soir, j’ai rencontré la femme de ma vie, mon âme sœur, la seule qui pourra penser comme je pense ! Je t’aime, ma vie ! I love you ! ” s’était complètement lâchée Nabilla sur le web.

Une attitude qui a fait véritablement penser à ses fans qu’elle avait peut-être un peu trop ” décompressé “. Les fans attendent donc avec impatience le prochain voyage de Nabilla en France. Un séjour qui promet d’être intéressant si Maëva et Nabilla décident cette fois de faire la fête à Paris ou à Marseille. Dans tous les cas, les deux jeunes femmes auront passé une excellente soirée à Dubaï. Prêtes à renouveller l’expérience !