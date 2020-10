Nabilla reçoit un cadeau de Neymar, adressé à son fils : Il fait une grosse gaffe

Nabilla célébrait l’anniversaire de la personne la plus importante à ses yeux. Il ne s’agissait pas de celui de Thomas Vergara donc vous l’aurez compris, il ‘agissait de celui de Milann. Son petit bébé, la prunelle de ses yeux, vient d’avoir un an. Milann a été couverts d’attentions pour ce jour si particulier. Ses parents ont tout organisé pour rendre l’événement inoubliable. En revanche, ils savent pertinemment que leur fils ne se rappellera certainement pas de son premier anniversaire. Découvrez donc le cadeau de Neymar pour le fils de Nabilla. Et surtout, quelle est la gaffe que le footballeur a fait.

Nabilla célèbre le premier anniversaire de son fils en grande pompe

Rien n’est trop beau pour Milann. Le fils de Nabilla et de Thomas est gâté depuis sa naissance et cela n’est pas prêt de s’arrêter. De plus, il est entouré de l’amour inconditionnel de ses parents pour bien grandir. Nabilla et Thomas sont en effet gagas de leur petit homme. Sur le compte Instagram de Nabilla, les images de Milann ne sont pas rares. Les fans de la star peuvent admirer ce trésor qui grandit à vue d’œil. Pour son anniversaire, le 11 octobre dernier, sa maman et son papa lui ont organisé une fête sur le thème de la savane. Beaucoup de plantes et un superbe gâteau aux motifs de nombreux animaux tels que des zèbres ou encore des girafes trône sur les photos.

Un cadeau de la part d’un joueur de football du PSG

Milann a également reçus de nombreux cadeaux. Et même après la date du 11 octobre, Nabilla en reçoit encore. Ainsi, elle reçoit donc un cadeau de la part de Neymar, le célèbre joueur de foot. Il s’agit d’un maillot du PSG à l’attention de son fils. Un maillot de foot dédicacé par l’un des plus grands footballeurs de son temps. Mais voilà, Neymar a fait une erreur en écrivant le prénom de Milann. En effet, il a écrit Millann au lieu de Milann. Le petit bout ne sait pas encore lire ou écrire à seulement un an. Ce sont alors ses parents qui remarquent et s’amusent de l’erreur. En remerciant Neymar via les réseaux sociaux, Nabilla va même se permettre une petite blague.

Milann n’est pas encore un amateur de foot à son âge. Il est plus intéressé par des choses simples qu’il peut mâchouiller pour le moment. Alors, lorsque Nabilla lui présente le maillot de foot dédicacé, il n’y prête pas une grande attention. Nabilla et Thomas vont alors s’amuser du fait qu’il préfère peut-être l’équipe rivale du PSG, l’OM. Malgré cette boutade et l’erreur de l’orthographe du prénom de leur fils, Thomas et Nabilla reconnaissent qu’il s’agit d’un très beau cadeau. Thomas surtout est absorbé par le maillot. Pas de doutes, il aimerait lui aussi pouvoir en posséder un dédicacé personnellement.

La célébration de Milann est couronné de succès

La fête n’aura pas été une fête ordinaire. Les parents de Milann ont mis les petits plats dans les grands pour le premier anniversaire de leur petit bout de chou. Si Milann ne se souviendra pas de son premier anniversaire en grandissant, Nabilla et Thomas s’en souviendront toute leurs vies. C’est effectivement une étape importante dans leur vie de famille.

Nabilla et Thomas ont réuni tous leurs amis pour célébrer cet événement. Et dès que le petit Milann en a eu assez pour la journée, ce sont les adultes qui ont profité de la fête comme il se doit. Nabilla retrouvait notamment ses amies de la télé-réalité pour des danses endiablées. L’anniversaire de Milann restera mémorable pour toutes les personnes qui y ont participé de près comme de loin. Et des images et des vidéos témoignent de la folle ambiance de la fête.

Nabilla et Thomas sont des parents comblés

Milann a tout le temps de grandir pour organiser ses propres soirées par la suite. Pour l’anniversaire de ses un an, ses parents se sont donc occupés de tout. Tout ce qui pouvait faire plaisir à Milann était là mais également tout ce qui pouvait leur faire plaisir à eux. En effet, la journée était consacrée à leur petit prince mais la soirée a permis à Thomas et à Nabilla de décompresser en compagnie de leurs amis et de leur famille. De quoi continuer de profiter de Dubaï en attendant de prendre l’avion direction Miami. Car les tourtereaux n’ont pas renoncé à leurs projets d’investir et de s’installer aux États-Unis. Très prochainement, Nabilla pourrait avoir une bonne nouvelle à partager avec ses fans à ce sujet.

Cependant, elle en dit le moins possible pour le moment. Superstitieuse, elle ne voudrait pas voir son projet tomber à l’eau comme celui pour leur maison de Los Angeles. Aussi, cette fois elle ne fera pas visiter la maison à ses abonnés avant que tous les papiers soient en règle. Tout le monde croise les doigts pour le succès de cette nouvelle aventure qui attend Nabilla et sa petite famille.