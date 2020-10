Nabilla s'affiche sans vêtements et enflamme la toile pour la promotion de sa marque de cosmétiques !

Nabilla n’est pas seulement la pionnière de la télé-réalité telle qu’on la connaît an France. Elle n’est pas seulement non plus l’une des influenceuses les plus suivies d’Instagram. Non, Nabilla est aussi à la tête d’une marque de cosmétique qui porte son nom. Nabilla Beauty vient d’ailleurs de sortir une toute nouvelle palette de maquillage. Pour les lipskticks en revanche, il faudra encore attendre la fin du mois pour se les procurer. Pour annoncer la nouvelle sur les réseaux sociaux, Nabilla s’est mise en beauté. Tant et si bien que ses fans ne parlent plus que de sa dernière photo en date. Découvrez Nabilla sublime, maquillée à l’aide de sa nouvelle palette.

Nabilla informe ses fans de la sortie d’une nouvelle game de teintes pour ses phares à paupières

Voir cette publication sur Instagram J’aime tellement notre famille ❤️ Une publication partagée par Nabilla Vergara (@nabilla) le 11 Mai 2020 à 4 :00 PDT

Nabilla est devenue une experte dans l’art de prendre la pose. En effet, elle pourrait se reconvertir en mannequin tant elle sait se mettre en valeur sur les réseaux sociaux. Mais la jeune femme est bien trop occupée à diriger son empire. Impossible en ce moment d’envisager une nouvelle carrière. Car les nouveautés concernant ses produits de beauté ne sont pas les seules à lui occuper l’esprit. Nabilla envisage de très prochainement voyager direction Miami. Elle aurait trouvé la maison de ses rêves mais refuse d’en dire davantage pour ne pas voir son projet tomber à l’eau. Car c’est qui s’était produit pour sa maison coup de cœur à Los Angeles, elle lui était passée sous le nez. Mais revenons donc à l’image dont tout le monde parle, l’image de Nabilla qui porte à la perfection sa nouvelle palette.

Une image qui vaut mille mots

En gros plan sur son visage, avec ses mains aux ongles travaillés, Nabilla fascine ses fans. L’une de ses mains sur les lèvres et l’autre dans les cheveux, la jeune femme ne laisse pas le temps de réfléchir à ses admirateurs. Leurs yeux se plongent forcement immédiatement dans les siens. Son regard noir et habité la rend encore plus belle. Encore une séance photo réussie pour Nabilla. Son image va rapidement faire le tour de la Toile et devenir le sujet numéro un des discussions de ses abonnés. De plus, personne ne pourra dire qu’il n’a pas été informé de la sortie de la nouvelle palette de maquillage de la jeune femme. Nabilla est à la pointe des méthodes de marketing modernes. Sa communication est simple, rapide, accessible et surtout terriblement efficace.

Très bientôt, avant la fin du mois, les fans de Nabilla devraient avoir le loisir de l’admirer de nouveau aussi joliment maquillée. En effet, les lipsticks assortis aux phares à paupières tout juste sortis. En l’espace de trois jours, les fans envoient déjà des retours positifs en masse à Nabilla. Pas de doutes, la sortie des lipsticks sera elle aussi un succès.