Nabilla s’affiche sans vêtements et vole la vedette à l’une des plus belles vues de Dubaï

Nabilla est certainement l’une des personnalités de télé-réalité les plus influentes. Par son charisme, sa beauté et ses talents de businesswoman, elle se crée un empire autour de son nom et de son image. Les réseaux sociaux de la jeune femme sont son arme fatale pour étendre et assoir sa notoriété. Et le 5 septembre dernier, elle réussit même à voler la vedette à l’une des plus belles vues de Dubaï. En effet, allongée au bord d’une plage dans son une pièce Chanel, Nabilla concentre tous les regards. Découvrez sa dernière publication Instagram qui fait sensation sur la Toile.

Nabilla resplendit sur les plages de Dubaï

Nabilla sait se mettre en valeur, avec ou sans artifices. Car c’est presque sans maquillage et les cheveux mouillés qu’elle prend la pose pour sa dernière publication sur les réseaux sociaux. Une image qui va laisser sans voix la majorité de ses fans. Nabilla est tout simplement superbe et ne semble pas faire d’efforts pour rester toujours au top. C’est une véritable sirène qu’elle propose de découvrir. En effet, c’est ce que Nabilla inscrit dans la légende qui accompagne sa publication. Et si elle n’a pas d’écailles, elle pourrait effectivement envoûter de son chant toutes les personnes qui posent les yeux sur elle.

Voir cette publication sur Instagram J’aimerais être une sirène 🧜‍♀️ Une publication partagée par Nabilla Vergara (@nabilla) le 5 Sept. 2020 à 7 :49 PDT

La photo est prise dans un cadre magnifique. Elle offre une vue sublime sur Dubaï qui semble émerger de l’eau avec des tours immenses aux architectures grandioses. En revanche, malgré la beauté de cette vue, c’est bien celle de Nabilla que vont préférer ses fans. Le une pièce Chanel de Nabilla épouse ses formes avantageuses pour ne laisser que peu de place à l’imagination. Ses abonnés sont ébahis et se perdent dans son regard de braise. Mais malgré tout l’engouement que les abonnés de la star lui témoignent, elle n’oublie jamais de rappeler que son cœur est pris.

Avec l’amour en étendard, Nabilla continue de fasciner les foules

En effet, Nabilla est mariée à Thomas Vergara et ensemble, ils sont les heureux parents de Milan. Ce sont ses piliers et son amour pour eux est inconditionnel. Elle répète, lors de multiples publications, qu’elle ne pourra jamais cesser de les aimer. C’est donc d’un autre amour que Nabilla couvre ses abonnés. Et ce dernier leur convient parfaitement tant qu’elle continue à poser de la sorte devant les objectifs des appareils photos.

Car les fans de Nabilla ont eu le loisir de la voir évoluer au fil des années. La star de télé-réalité est devenue une épouse et une mère comblée. Et elle continue d’épater ses fans, tant sur le plan professionnel que lors de ses séances photos. De retour de Los Angeles, pour le moment, Nabilla ne manquera pas de conter la suite de ses aventures à sa communauté. La belle sirène n’a pas finit de faire tourner les têtes et de décrocher les mâchoires de ses abonnés. Et jusqu’à sa prochaine publication, c’est bien celle-ci qui obtient le plus de suffrages.