Nabilla: Scoop! Thomas hospitalisé d’urgence suite à un accident (Photos)

Installés depuis quelques semaines à Dubaï, Thomas et Nabilla Vergara semblent très heureux de leur nouvelle vie aux Émirats arabes unis. Mais un dernier événement a quelque peu gâché la nouvelle vie féerique des stars de téléréalité. Suite à un accident dans sa somptueuse Villa, Thomas Vergara a dû se rendre d’urgence à l’hôpital.

Après avoir hésité à élire domicile aux États-Unis, c’est finalement vers ce nouveau paradis que les tourtereaux ont décidé de s’envoler. Un lieu qui semble attirer de plus en plus de stars françaises qui visiblement se sentent très à l’aise à Dubaï. Les jeunes parents du petit Milann ont donc posé leurs valises dans leur nouvelle maison. Thomas Vergara avait d’ailleurs partagé sur les réseaux sociaux un tour du propriétaire. Il avait fait découvrir à ses fans, son immense chambre et leur terrasse avec piscine. Un point d’eau dont ils pourront profiter toute l’année grâce aux chaudes températures qui règnent en permanence dans la ville près du désert.

Une cité dans laquelle ils peuvent également profiter des longues plages qui s’étirent jusqu’à Abou Dhabi. Mais une ville dans laquelle Nabilla peut également s’adonner à sa passion pour le shopping. Dubaï est un véritable paradis empli de centres commerciaux, où toutes les boutiques de luxe du monde entier sont présentes. Une vie qu’a choisie le couple également pour la sécurité que procure cet endroit, tout en étant qu’à quelques heures de Paris.

Un quotidien féerique entaché par la dernière mésaventure que vient de vivre Thomas Vergara.

En réalité, il s’agit déjà du deuxième petit accident que le compagnon de Nabilla a subi. Il y a quelques semaines, il avait déjà eu, en effet, la mauvaise expérience de marcher sur un scorpion alors qu’il déambulait pieds nus dans sa nouvelle maison aux États-Unis.

Le 18 septembre dernier, ce n’était pas un insecte qui blessait le papa de Milann, mais bien les marches en marbre de sa nouvelle demeure. Un stupide accident qui aurait pu se révéler bien plus grave : “ Hier j’étais très très malade, mais vraiment crevé, j’ai loupé une marche, je suis à l’hôpital. Je me suis carrément pété le pouce, ouvert en deux. L’ongle a sauté, il est ouvert en deux. J’ai raté la marche et le pied, il a rapé tout le long “ avait partagé Thomas avec ses fans sur Snapchat. La blessure étant assez profonde, pas d’autre choix pour lui que de se rendre à l’hôpital. Et quelques heures plus tard, la star de la téléréalité avait tenu à rassurer ses fans. ” Bon les amis, je viens de rentrer à la maison. Je suis sous calmants “ explique le jeune homme. Avant de raconter plus en détail ce qui venait de se passer. Il avait joint la parole à l’image en montrant où la chute s’était produite : “ J’ai loupé la marche ici. J’ai voulu aller vite, je me suis ouvert le pied, c’est invraisemblable quand même. Je suis dégoûté, après il n’y a pas mort d’homme, mais les extrémités il y a rien de pire, ça fait très mal. Ils m’ont mis 6 points de suture. J’ai plus d’ongle au niveau du pouce. Maintenant, je vais essayer d’aller me reposer “.

Nabilla quant à elle, a été très effrayée par l’état du pied de son chéri ” C’est affreux, il doit aller à l’hôpital tous les 2 jours pour voir si ça cicatrise bien ” explique la jeune femme. Le couple n’a d’ailleurs pas hésité à partager sur les réseaux sociaux des images de Thomas à l’hôpital. Sur ces clichés, nous pouvons découvrir les médecins en train de soigner le jeune homme. Une publication représente aussi son pied ensanglanté sur lequel nous pouvons apercevoir une profonde entaille. Le compagnon de Nabilla n’a pas hésité à se filmer lui-même alors que les docteurs étaient en train de le recoudre. Alors que le chirurgien est occupé à soigner le jeune homme, Nabilla attend calmement sur un siège réservé aux familles des malades. Masque sur le visage, Nabilla n’a pas d’autre choix que de patienter et de faire confiance aux docteurs qui s’occupent de son compagnon.

Mais finalement plus de peur que de mal, même si Thomas devra continuer à être suivi par les médecins. Un accident qui aurait pu être beaucoup plus grave quand on voit où la chute s’est produite. De lourds escaliers en marbre sur lesquels le jeune homme aurait véritablement pu se fracasser le crâne. Mais heureusement pour toute la petite famille, rien de tel ne s’est produit. Thomas a donc pu rejoindre les siens dans leur magnifique villa de Dubaï. Il pourra donc se reposer aux côtés de l’élue de son cœur et de leur fils Milann qui grandit de jour en jour. Un passage à l’hôpital pour toute la petite famille qui finalement se sera bien passé, malgré les circonstances.

Après la piqûre de scorpion dans leur résidence de Los Angeles, c’était donc une autre visite à l’hôpital, mais cette fois-ci à Dubaï. Décidément, Thomas Vergara n’a pas beaucoup de chance ces dernières semaines. Des événements qui ont aussi démontré que le couple formé par Thomas et Nabilla semble aujourd’hui très apaisé. La jeune femme très inquiète pour son compagnon montre également combien elle tient à lui.

Une quiétude familiale qui tranche avec ce que les deux tourtereaux ont parfois offert à la presse ces dernières années. Visiblement, leur déménagement au soleil parait avoir calmé le tempérament impulsif des deux amoureux. Même si le couple a connu quelques tensions durant la période du confinement, le bonheur semble retrouvé au cœur de la nouvelle maison des Vergara. Thomas avait, en effet, avoué que durant la quarantaine obligatoire tout n’avait pas été rose entre eux deux. Il avait même affirmé qu’ils faisaient chambre à part, car ils se disputaient très souvent. Mais il s’agissait probablement du résultat de l’enfermement 24 heures sur 24. Et à ce jour, Thomas et Nabilla semblent parfaitement heureux de leur nouvelle vie.

À l’exception de ces deux petits accidents qu’a connus Thomas, tout semble donc extrêmement bien se passer pour les deux stars de la télévision. Mais le compagnon de Nabilla Benattia devra être beaucoup plus attentif où il met les pieds, s’il ne veut pas la prochaine fois vivre une nouvelle mésaventure.