Nabilla se fait opérer d’urgence en Ukraine dans un établissement luxueux, Thomas réagit de la meilleure façon

Nabilla raconte tous les détails de son quotidien à ses fans à travers les réseaux sociaux. C’est donc sur Snapchat que la belle a évoqué son désir de se faire opérer pour corriger la cicatrice laissée par sa césarienne. Le 16 novembre dernier, elle arrivait donc en Ukraine dans un établissement luxueux pour subir cette intervention. Thomas Vergara, son mari, était présent pour la soutenir et la cajoler. Nabilla se porte à merveille et chante les louanges de l’Ukraine et de son homme aux milles attentions. Elle ne laisse aucun détail secret à ses fans.

Nabilla se fait opérer en Ukraine et partage son aventure avec ses fans sur Snapchat

Nabilla était contrainte de se séparer quelques jours de son petit garçon. Pour se rendre donc à Kiev, en Ukraine. Accompagnée de Thomas, elle s’envole en laissant Dubaï derrière elle pour un temps. Celui de subir une intervention de chirurgie. Plaisantant avec ses fans, elle leur dit qu’elle va se faire refaire les yeux, le postérieur ainsi que le cerveau pour être davantage intelligente. Mais en réalité, ceux qui suivent régulièrement la star savent qu’il s’agit de travailler à faire disparaître sa cicatrice due à sa césarienne d’urgence.

En effet, lors de la venue au monde de Milann, Nabilla n’a pas pu accoucher par voie basse. Pour sa santé et pour celle du bébé, les médecins ont favorisé une césarienne. Ainsi, elle gardait depuis plus d’un an une cicatrice à cause de cette intervention. Mais comme l’explique le mari de Nabilla, certaines cicatrice peuvent devenir inconfortables et tirailler la peau. Pour supprimer cet inconfort, les parents de Milann sont donc partis en quête de l’expert dans le domaine. Et c’est à Kiev, en Ukraine qu’ils ont trouvé le docteur Maxim Ivanchuk. Nabilla partage en vidéo, sur Snapchat, son arrivée dans le pays. Elle est ravie de l’accueil qui lui a été réservé. La voiture, les personnes, la clinique, tout est parfait.

La maman de Milann se porte bien et pourra bientôt rentrer chez elle

Avant son intervention, Nabilla est en pleine forme. Mais elle avertie ses fans que son réveil risque d’être une autre paire de manches. En effet, suite à une anesthésie générale, c’est dans une sorte de brouillard que se réveille la jolie brune. Heureusement, Thomas est présent avec un immense bouquet de roses rouges pour son épouse. Et il se charge également de donner des nouvelles de Nabilla à ses fans. Tout s’est parfaitement déroulé pour Nabilla. Passé les deux jours d’observation dans la clinique de luxe ukrainienne, elle peut enfin sortir. Mais elle devra y retourner le 19 novembre. Nabilla en profitera pour récupérer le magnifique bouquet de roses qu’elle a malencontreusement oublié sur place. L’anesthésie générale la rend visiblement un peu tête en l’air. Thomas Vergara, l’époux de Nabilla, fait preuve de toutes les attentions pour sa dulcinée. Grâce à lui, elle est rassurée et réconfortée.