Nabilla: Son mari infidèle? Elle tend un piège fracassant à Thomas, ça vaut le coup d’être vu!

Ce samedi 12 décembre, Nabilla a interpelé Thomas de bon matin sur son compte Snapchat. La star de la télé-réalité s’est notamment filmée en train de piéger son époux, afin de tester sa fidélité. La rédaction de LD People va vous dire ce qu’il s’est finalement passé.

Nabilla piège Thomas avec une histoire inventée

Depuis 2013, Nabilla et Thomas vivent une très belle histoire d’amour. Huit ans plus tard, ont fondé une famille, en donnant naissance à un petit garçon, Milann. Et si ça fonctionne toujours aussi bien, c’est parce que la belle brune n’hésite pas à mettre du piment dans leur relation. C’est comme ça que la jeune femme a décidé d’inventer une infidélité à son compagnon. En effet, la star de la télé-réalité a demandé : “Tu m’expliques c’est quoi cette histoire ?” en lui faisant croire qu’il avait prononcé le nom d’une autre pendant son sommeil : “On a une histoire aujourd’hui. Thomas pendant qu’il dormait il a commencé à dire Anita… Commence pas à faire cette tête, c’est qui cette Anita ?!“.

Thomas qui ne comprend rien, a tout simplement répondu : “Mais tu es malade ?!”. Loin de se démonter, Nabilla poursuit son petit jeu et déclare :”Tu as dit Anita oui ouiii. Je te dis que tu as dit ça ! Sache que ça me fait de la peine de me faire humilier“. C’est alors que le jeune homme s’est plutôt montré coopératif en tentant de botter en touche rapidement : “Anita tu dis ? Ah mais oui Anita ! C’est ma dentiste Anita !“. Malheureusement pour lui, cette réponse était la pire qu’il pouvait donner, puisque toute l’histoire n’était qu’une blague de la star de la télé-réalité.

Thomas Vergara agacé par l’attitude de Nabilla

Non je t’explique ma dentiste s’appelle Anita ou Annie quelque chose…“. Il n’en fallait en effet pas plus à Nabilla pour s’emporter : “Mais je viens d’inventer cette histoire d’Anita ! La vie de ma mère que t’as rien dit. J’ai inventé le prénom ! Ça veut dire que tu es un mythomane et tu m’as déjà menti plein de fois !“. Thomas qui se sent piéger, tente de se justifier tout de même : ““.

Nabilla Benattia : son mari Thomas Vergara infidèle ? Elle le prend au piège https://t.co/ZGPZfsnFsw pic.twitter.com/KsmEg8yGga — Tele-Loisirs.fr (@TeleLoisirs) December 13, 2020

Lassé par la discussion et par l’attitude de Nabilla, Thomas a finalement fini par mettre un terme à la discussion en s’emportant : “Mais je sais pas tu viens me casser les c**** je suis en train de manger, je sais pas moi je cherche une solution à ton problème. J’ai trouvé après tu dis que je mens. Tu cherches les problèmes. Tu m’as stressé c’est tout“. Une chose est certaine, à la rédaction de LD People on ne voudrait pas d’un réveil en fanfare comme celui-ci.