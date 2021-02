Nabilla : son père dévoile la plus grosse bêtise qu’elle lui ai faite. C’est impressionnant !

Nabilla n’entretient pas des relations sereines avec son père. Elle s’entend beaucoup mieux avec sa famille du côté de sa mère. Heureusement, les choses se sont un peu améliorées ces derniers temps. Mais il y a un signe qui ne trompe pas : contrairement à son entourage maternel, elle ne présente jamais son père sur les réseaux sociaux.

Ce n’est pas pour autant que la starlette de la télé-réalité, aujourd’hui devenue une véritable businesswoman, a coupé les ponts avec son géniteur. Nabilla a quitté Dubaï pour rendre visite à ses proches. Elle sillonne en ce moment l’Europe. Elle a commencé par la Suisse. Puis elle a pris son jet privé pour atteindre la capitale avec son mari et leur fils. Le 13 février, la maman de Milann a posté un cliché d’elle portant un béret. On la découvre assise dans un siège du fameux hôtel Four Seasons Hotel George V Paris.

Nabilla “Bonnie & Clyde” arrive à Paris

View this post on Instagram A post shared by Nabilla Vergara (@nabilla)

Les fans ont craqué pour son style inspiré de Bonnie & Clyde. “Bien arrivée à Paris”, a simplement légendé Nabilla pour cette photo. Le lendemain, pour la St-Valentin, elle partageait une photo d’elle et de son chéri en train de se balader sur la Seine en amoureux. Tellement romantique ! “Je t’aimerai toute ma vie ❤️ Joyeuse saint Valentin”, a-t-elle déclaré à Thomas Vergara sur le réseau social. Au sein de la rédaction de LDpeople, on adore suivre les aventures de Nabilla.

“Là je dois avouer c’est la classe totale.”

Mais la photo qui fait certainement le plus sensation auprès de ses abonnés, c’est celle où Nabilla s’apprête à rentrer à bord de son jet privé. Le moindre détail de cette photo a été soigné. Le porte-biberon attaché au sac Hermès a notamment épaté de nombreux fans !

View this post on Instagram A post shared by Nabilla Vergara (@nabilla)

On la découvre ainsi tout de blanc vêtu avec son nouveau sac griffé Hermès. En légende elle écrit d’ailleurs : « Aujourd’hui j’ai revu une des personnes qui compte le plus pour moi, je t’aime Papa. » Les commentaires n’ont pas arrêté. “Ça y est il a rencontré ton fils 😍 ? Ça devait être très émouvant ❤️”, “Le biberon dans le sac hermès , c’est vraiment une mère mdrrr”, “trop mignon, trop touchant, “là je dois avouer c’est la classe totale. Le tapis 🔥😍.”, “Ça a du être chargé d émotions ces retrouvailles. », “contente pour vous.”, pouvait-on ainsi lire pêle-mêle.

La jeune Nabilla disparaît pendant 7 jours d’affilés !

Puis en story, sur ses comptes Snapchat et Instagram, Nabilla a ensuite voulu faire sourire sa communauté. En effet, elle n’a pas hésité à raconter une histoire assez incroyable. Elle a détaillé à ses fans ce qu’il s’est passé : son père a tout simplement dévoilé à Thomas la pire bêtise qu’elle n’ait jamais faite ! En effet, quand elle était jeune, Nabilla a fugué pendant sept jours. « Mon père lui a dit des anecdotes sur moi ! Dont une qui est complètement débile ! » a ainsi lâché Nabilla.

“Il lui a mis un coup sur le casque »

Thomas prend ensuite la parole : « Elle est allée voir son père et lui a demandé son scooter, son père lui a donné et Nabilla est parti sept jours avec le scooter de son père sans donner de nouvelles. Et un jour, son père croise sa route à Genève. Il s’est mis devant elle au feu rouge et il lui a dit ‘descend du scooter’ et il lui a mis un coup sur le casque« , a-t-il ainsi poursuivi.

“Mon papa est fier de moi.”

En octobre dernier, Nabilla faisait la Une de Elle Arabia. L’occasion pour elle de confier sur Snapchat que son père était très fier d’elle. « J’ai été très honorée et très fière de faire la couverture du Elle Arabia, c’est un projet qui me tenait vraiment à coeur, c’est juste incroyable pour moi parce que je n’oublie pas d’où je viens, j’ai fait énormément de chemin. Pour moi, c’est l’accomplissement de beaucoup de choses, a-t-elle déclaré.

“J’ai pu l’envoyer à mon père, c’est ma plus grande fierté. Mon père l’a reçu ce matin et il est extrêmement fier de moi, c’est tout ce qui m’importe. C’est une belle revanche pour moi, une très belle revanche. Mon papa est fier de moi, c’est la plus belle des récompenses pour moi. » LDpeople a déniché pour vous une vidéo dans laquelle Nabilla se confie sur son père :