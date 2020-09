Nabilla soupçonnée d’avoir fait appel aux services d’une mère porteuse pour Milann, les accusations sont graves !

Nabilla aurait-elle vraiment fait appel aux services d’une mère porteuse ? A-t-elle dupé ses fans en partageant ses photos de grossesse ? C’est la rumeur qui fait rage sur la Toile suite aux déclarations d’une internaute convaincue. Thomas Vergara, l’époux de Nabilla, va réagir sur Snapchat à cette folle histoire. En effet, pour Thomas comme pour Nabilla, il s’agit d’une “folle histoire” de plus. Ils ont l’habitude de se retrouver au centre de rumeurs infondées qui prennent rapidement de l’ampleur sur la Toile. Alors, ils préfèrent le prendre avec le sourire et le mari de Nabilla va démentir cette rumeur très calmement et ajoutera que cela les fait néanmoins beaucoup rire.

Nabilla est au centre de nouvelles rumeurs à propos de Milann

Nabilla ne prendra pas le temps de réagir elle-même à cette rumeur. En effet, elle laissera Thomas s’en charger et préférera laisser penser ses fans qu’elle a des choses bien plus importantes à faire. Nabilla refuse de perdre du temps avec ou à cause de personnes qui cherchent à lui causer du tord. La folle rumeur en question fait état des “mensonges” de Nabilla à propos de sa grossesse. En effet, une internaute en colère affirme avoir vu que la jeune maman de Milann portait un ventre en plastique pour laisser croire à ses fans qu’elle portait elle-même son enfant. alors qu’en réalité, toujours selon cette internaute, Nabilla aurait fait appel aux services d’une mère porteuse ou même à l’adoption.

Une théorie du complot concernant sa grossesse ?

Les arguments de celle qui avance cette rumeur sont les suivants : Nabilla ne voulait pas grossir, avoir de vergetures ou encore, elle se refusait à prendre des risques lors de l’accouchement. Aussi, elle affirme que le ventre de Nabilla était en fait en plastique. Et pire encore, elle déclare que pendant les premiers jours qui suivait l’accouchement, ce n’était pas Milann que les fans découvraient mais bien une poupée.

Tous les propos avancés sont repris par le mari de Nabilla, Thomas Vergara, qui explose de rire. Mais malgré ses rires nerveux, il exhorte les fans à ne pas croire tout ce qui peut se dire sur internet. En effet, il est convaincu que les personnes qui inventent ce genre d’histoire y croient parfaitement. Et qu’elles pourraient donc convaincre d’autres personnes. Soyons donc vigilants quant aux rumeurs qui circulent. Vérifions toujours les sources de nos informations avant de réagir à la moindre histoire rocambolesque.