Nabilla et Thomas Vergara ne se voient plus depuis 10 jours: bientôt la fin de leur couple ?

Thomas Vergara a publié une vidéo sur Snapchat dans laquelle il évoque les difficultés dans sons couple avec Nabilla, et évoque même une possible séparation …

Le confinement aura visiblement eu un fort impact sur la relation de couple qu’entretiennent Nabilla et Thomas Vergara, comme pour de nombreuses personnes qui partagent leur foyer en famille, cela peut créer de réelles tensions.

Le couple mythique de la télé-réalité semble avoir quelques soucis d’entente. Même si début avril, le papa du petit Milann avait annoncé à leurs fans, qu’ils n’avaient pas divorcés, ils faisaient déjà chambre à part à cette période et semblaient avoir quelques problèmes pour se supporter.

« Je viens de voir passer Nabilla. J’ai l’impression que je rêvais. (…) Ça fait dix jours qu’on ne se voit plus. C’est un peu chaud en ce moment. Le confinement, ce n’est pas ce qu’il y a de mieux », s’est exprimé le jeune homme au bord de sa piscine, plutôt perturbé.

On se souvient de la relation de couple déjà très conflictuelle à ses débuts. Nabilla était d’ailleurs allée jusqu’à poignarder son compagnon la nuit du 6 au 7 novembre 2014 …

« La dispute est partie de tout et de rien » avait-il déclaré. Notre couple est vachement médiatisé et c’est assez oppressant et fatiguant. Du coup, il y a des tensions, mais pas de jalousie. C’est vrai notre couple est très passionnel » avait-il ajouté dans un long entretien accordé à Jeremstar.

L’ancien Ange de la télé-réalité avait même dit cela sur sa version des faits : « Moi je n’ai jamais changé de version (…) Je n’ai jamais donné 10.000 versions ».

Nabilla Benatia expliquait à l’époque que son compagnon s’était poignardé lui-même, à cela il répondait : » Je ne suis pas un ninja, je n’ai jamais voulu me poignarder. C’était dangereux de dire ça, j’aurais pu finir en hôpital psychiatrique ».