Nabilla transformée: Découvrez les photos de son évolution physique folle depuis son début!

La première fois que Nabilla est apparue à la télévision, c’était en 2011. Cela fait déjà presque dix ans. Durant cette période, la belle brune aujourd’hui âgée de 28 ans s’est vraiment transformée, au niveau physique comme mental. Une métamorphose unique que LdPeople vous propose de voir !

Cela fait maintenant dix ans que Nabilla est apparue sur les écrans de télévision. Depuis 2011, la sublime créature s’est beaucoup transformée. Un bouleversement physique qui s’est fait par palier. Il faut préciser que la candidate de télé-réalité est maintenant mère de famille. C’est aussi une redoutable femme d’affaires. Sa vie a complètement changé. La France a découvert Nabilla en 2011.

Nabilla crève l’écran !

En 2011, Nabilla n’a que 19 ans. Elle fait alors un premier passage à la télévision dans l’Amour est aveugle. Son corps parfait et son visage d’ange avaient été remarqués. Durant cette année 2011, elle a multiplié les participations à des programmes de télé-réalité comme les Anges de la télé-réalité où elle a fait la connaissance de son compagnon, un certain Thomas Vergara. A Miami, c’est le moment où tout bascule pour la jeune femme.

Une phrase qui fait un Buzz monumental !

Dans la ville américaine, elle prononce une phrase qui va devenir totalement culte. « Non mais allô, t’es une fille et t’as pas de shampoing ? ». Un buzz phénoménal aura lieu ensuite. C’est véritablement le moment de l’explosion médiatique de Nabilla. Ensuite, elle va enchaîné les moments où elle sera dans la lumière. Elle va défiler pour Jean-Paul Gaultier, elle sera chroniqueuse pour Cyril Hanouna sur C8 dans l’émission phare « Touche pas à mon Poste ». Elle sera aussi actrice dans Hollywood Girls.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Nabilla Vergara (@nabilla)

Le drame en 2014

En 2014, la vie de Nabilla bascule. Elle est accusée d’avoir donné un coup de poignard à son compagnon Thomas Vergara. Mais, elle a su se relever de ce passage à vide. Un procès a suivi, elle a même fait de la prison. Elle s’est relevée et s’est d’ailleurs remise avec Thomas depuis. Dans un ouvrage nommé « Trop vite », elle évoque cette histoire. Étonnamment, elle s’affiche avec une chemise blanche et porte un jean. Une tenue inhabituelle qui lui va à ravir. Cela change de ce qu’elle met d’habitude avec ses fameuses chaussures à talons et ses robes affriolantes. Elle met aussi beaucoup moins de maquillage.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Nabilla Vergara (@nabilla)



La jeune femme gagne maintenant beaucoup d’argent. Elle a créé sa marque de maquillage qui s’appelle Nabilla Beauty. Elle s’est unie à Thomas Vergara, avec très peu d’invités à Londres. Elle vit désormais à Dubaï, une destination très à la mode, en ce moment. Elle est surtout devenue maman. A l’automne 2019, elle a donné naissance à son premier enfant, un garçon qui s’appelle Milann. Sa vie a donc changé. Maintenant, elle a changé les tenues qu’elle portait et est plus sage. Elle a passé les fêtes avec des amis à Dubai. Elle a diffusé des clichés des festivités.