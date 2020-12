Nabilla très en colère contre des fans, elle pousse un gros coup de gueule et dévoile avoir peur pour sa mamie !

De passage en Suisse pour les fêtes de Noël, Nabilla a pu retrouver plusieurs de ses fans dans la ville. Si c’est toujours bien de voir les gens en vrai, le comportement de certains ont gâché le moment. Sur son compte Snapchat, la jeune femme a poussé un coup de gueule. La rédaction de LD People vous explique pourquoi.

Nabilla en France et en Suisse pour les fêtes

Il y a quelques jours maintenant, Nabilla a quitté Dubaï pour se rendre en France puis en Suisse pour voir ses proches lors des fêtes de fin d’année. Et justement, la jeune femme nous explique pourquoi elle a passé le meilleur Noël de sa vie cette année : “Hier soir on a passé la plus belle soirée de Noël, c’était magique on est restés avec mémé (…) Meilleur Noël qu’on a passé depuis 8 ans, enfin depuis qu’on s’est rencontrés. Parce que ben déjà il y a notre fils maintenant (…) Il égaye nos vies, Noël avec lui c’est complètement différent”.

L esprit la magie ☄de Noël 🎅🎄🎄 été belle et bien au rendez vs chez @Nabilla @ThomasVergara Milann 👶👪 en famille quelques jrs chez Mamie Sylvia puis quelques jrs avec Mémé Livia & Marie Luce 😍😍💫 pic.twitter.com/84ktoLnsUq — colv62 (@colv62) December 30, 2020

Et justement Nabilla était très émue de voir que son petit à pu voir ses grands-mères, ainsi que ses arrières grands-mères : “Et donc là hier c’était la cerise sur le gâteau. Je suis sur un petit nuage depuis quelques jours. J’ai vécu un bonheur incroyable je suis trop contente. C’est tellement important de voir sa famille, d’être avec ses proches. Cela va nous permettre de commencer la nouvelle année avec toute cette énergie positive. On est hyper hyper contents”.

L’énorme coup de gueule de Nabilla envers des fans imbuvables

Mais si le bonheur est bel et bien présent dans la vie de Nabilla, elle tenait tout de même à mettre les points sur les i et aborde un sujet qui l’agace particulièrement : “Je vais vous dire un truc qui m’énerve. Il y a des personnes qui vous accostent dans la rue de manière tellement condescendante, tellement méchante et rabaissante, en mode ‘hé, fais la photo là !” commence-t-elle par dire. Elle poursuit son propos ensuite et explique que parfois, elle aimerait que les gens soient plus sympa : “Est-ce que c’est possible de le faire de manière moins intrusive ou plus respectueuse ? Attendez les gars, on est des êtres humains, on a aussi nos limites !”.

Nabilla Benattia recadre les fans malpolis et trop collants en temps de covid https://t.co/001vfL5vKP via @pure_break — Tri ™ (@TriMF) December 31, 2020

Mais ce n’est pas terminé, puisque Nabilla déclare que ces mêmes personnes s’exprimaient ensuite sur les réseaux sociaux pour dire que c’était elle qui avait refusé une photo : “Ces personnes qui se sont super mal comportées mettent des petits commentaires, ‘oui j’ai croisé Nabilla, elle a refusé une photo, vous vous rendez compte ?’, mais explique déjà comment tu t’es comporté, la manière dont tu as demandé cette photo !”. Et en cette période de pandémie, la jeune femme explique également qu’elle ne voulait pas prendre de risque à cause de sa grand-mère. La rédaction de LD People comprend totalement.