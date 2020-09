Nabilla, violent clash. Thomas l’a quitté en pleine nuit !

Depuis plusieurs semaines, on ne peut pas dire que Nabilla file le parfait amour avec son chéri Thomas Vergara. Le couple serait même en pleine crise ! En cause : le confinement qui attiser les tensions entre les deux tourtereaux, mais aussi les prothèses mammaires de la starlette de la télé-réalité.

Voir cette publication sur Instagram J’aimerais être une sirène 🧜‍♀️ Une publication partagée par Nabilla Vergara (@nabilla) le 5 Sept. 2020 à 7 :49 PDT

La Californie : ses surfeurs, ses stars hollywoodienne et sa douceur de vivre. C’est sur la cote ouest américaine que Nabilla a décidé de s’envoler avec son amoureur Thomas. D’ordinaires, ils sont basés à Dubaï mais avec le déconfinement, Nabilla a voulu se rendre à Los Angeles. C’est là que des chirurgiens plastiques devaient l’opérer. Car depuis sa grossesse, ses prothèses mammaires lui posent de gros problèmes.

Depuis sa grossesse, ses prothèses mammaires lui posent de gros problèmes.

Ca pourrait paraitre anodin, mais des signes d’usure sur une prothèse mammaire est très dangereux, et surtout très douloureux ! C’est donc à Los Angeles que Nabilla Benattia-Vergara a opté de réparer tout ça dès que les vols internationaux ont repris après le déconfinement.

Oui mais voilà, à peine une nuit après l’opération, Nabila ne se sent pas bien du tout. La maman du petit Milan ne supporte pas son fiancé qui bouge dans le lit. Et Nabila a le sang chaud, il n’en a donc pas fallu beaucoup pour que le couple se dispute violemment et que Thomas finisse par carrément quitter la chambre parentale.

Elle le chasse du lit !

Nabila se confie : « Il est hyper grand et il faisait que bouger le lit et on s’est un peu embrouillé par rapport à ça, parce moi forcément j’ai hyper mal et lui, le pauvre, il ne le fait pas exprès.Mais à chaque fois, il faisait bouger le lit pendant la nuit et moi j’étais sous médicaments, donc j’étais dans les vapes ».

A cause de cette prothèse mammaire qui a fini par se fissurer, Nabila a été transportée d’urgence à l’hôpital. Le médecin l’a ensuite obligée à se reposer et lui a interdit de porter quoi que ce soit de lourd, même pas son bébé Milan ! « Je vais devoir aller chez mon médecin parce que je n’avais pas le droit de porter mon fils pendant deux mois, et hier je me suis dit j’ai moins mal, je n’ai pas résisté je l’ai porté toute la journée d’hier. Et du coup je ne sais pas si je n’ai pas des points de suture qui ont pété parce que j’ai très mal et je perds un peu de sang », a-t-elle précisé.

Alors, est-ce que le couple Nabila-Thomas bat de l’aile ? Sont-ils sur le point de se séparer ou n’est-ce qu’une énième dispute habituelle ? Il y a à peine 7 jours, Nabila souhaitais un joyeux anniversaire à Thomas sur son compte instagram. Elle écrivait ceci : “Joyeux anniversaire mon mari 💍🎊🎉 Tu m’as donné le plus beau de tous les cadeaux notre fils 🙏🏼 je t’aime depuis le premier jour et je t’aimerai toute ma vie 💓”. Vont-ils parvenir à se rabibocher ?