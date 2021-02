Nadège Lacroix: la starlette métamorphosée impressionne les internautes!

Depuis sa participation dans Secret Story 6 en 2012, nombreux internautes ont pointé du doigt Nadège Lacroix à cause de son physique. Pourtant, aujourd’hui, ils ne résistent plus à son charme. Il faut dire qu’entretemps, la jeune femme a opéra un changement physique radical !

Les téléspectateurs ont découvert Nadège Lacroix lors de la saison 6 de Secret Story. Elle partageait alors un secret avec Thomas Vergara, l’actuel mari de Nabilla. A l’époque, les deux compères devaient garder un secret : celui de ne pas être frère et sœur. Dès ses débuts à la télévision, Nadège Lacroix a souffert des critiques sur son physique. En effet, de nombreux internautes s’en sont pris à son nez.

View this post on Instagram A post shared by Nadege Lacroix (@lacroixnadege)

“J’ai eu beaucoup d’internautes très sympathiques qui m’ont dit que j’aurais bien fait de m’occuper de mon nez en premier.”, avait-elle alors témoigné. “Sachez que je vais garder mon nez car il fait ce que je suis et toute ma personnalité. J’ai fait ma poitrine parce que j’en avais vraiment envie et je me sens mieux comme ça”.

Indifférente aux critiques

Oui mais voilà, à force d’entendre nuit et jour les mêmes critiques, Nadège Lacroix a fini par craquer. La Suissesse a fini par céder. Elle a donc décidé de se faire refaire le nez. Malgré cela, les internautes ont continué à se moquer d’elle. Pour stopper ces méchancetés gratuites, la starlette de la télé-réalité a alors pris une décision radicale. Elle a poussé un gros coup de gueule dans une story sur Instagram. « Vos critiques sur mon nez, ça commence à bien faire! Je suis très heureuse du résultat ! Si vous n’aimez pas mon nez tant pis ! Moi, je le kiff ». Au sein de la rédaction de LDpeople, on se souvient de ce moment fort et on salue son courage !

Aujourd’hui, Nadège Lacroix semble tenir sa revanche. La jeune femme a complètement changé de look. Et même les plus grandes blogueuses ne parlent d’elle qu’en bien. La blogueuse Zohra.pookie a récemment écrit à son sujet : « Nadège elle a glow up quand même ». Alors forcément, les moqueries des internautes ont cessé. Elle peut enfin souffler !

View this post on Instagram A post shared by Nadege Lacroix (@lacroixnadege)

Nadège Lacroix et son come-back

Nadège Lacroix avait disparu du petit écran depuis 3 ans. Sa dernière participation à une émission de télé-réalité remontait à La Villa des cœurs brisés sur TFX. Elle n’avait pas l’intention de faire son come-back. Mais avec la crise sanitaire, elle ne pouvait plus jouer au théâtre. Alors elle a décidé de s’inviter au casting de La bataille des couples 3.

C’est sur Instagram qu’elle avait annoncé son retour en décembre dernier. « À la base, je ne pouvais pas y aller, mais quand les théâtres ont fermé, mes obligations professionnelles de novembre se sont envolées. C’était maintenant ou jamais ! Et j’ai adoré partager cette aventure avec Monsieur Ours même si ça n’a pas été facile… » Elle a donc participé à l’émission avec son compagnon, Stefano. Pour le plus grand plaisir de ses fans. Va-t-elle maintenant enchaîner avec une autre émission?