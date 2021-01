Nadège Lacroix : son “accident” de nénés apparents sur Instagram fait monter le thermomètre au plus fort

Nadège Lacroix a été révélée au public français grâce à sa participation à la saison 6 de Secret Story. Elle était la grande gagnante de cette édition, en 2012, et emportait alors la coquette somme de 165,140 euros. Par la suite, elle ne quitte pas le devant de la scène. Les deux années suivantes, elle rejoint des castings et devient actrice. Puis elle replonge dans les émissions de télé-réalité de 2016 à 2018. Autant dire que le public connaît bien la belle Nadège Lacroix. Mais LDPeople ne s’intéresse pas spécialement à sa carrière télévisée aujourd’hui. Mais bien plutôt à un “accident” de nénés qui fait le buzz sur la Toile.

Nadège Lacroix, une vedette de télé-réalité qui ne manque pas d’originalité

Nadège Lacroix n’a rien à cacher à ses abonnés. Mais alors, vraiment rien de rien ! En effet, elle est l’une des premières personnalités de la télé-réalité à assumer pleinement toutes ses opérations de chirurgie esthétiques. Mieux encore, à en parler avec regrets. Etonnant mais vrai, Nadège Lacroix ne se trouve pas à son goût physiquement malgré toutes les opérations qu’elle a entrepris de faire réaliser sur son corps. Elle est dessus par son augmentation mammaire ou encore par le fait d’avoir fait refaire son nez.

Tant et si bien qu’elle choisi à présent de ne plus rien toucher et d’apprendre à aimer ce qu’elle est à l’intérieur. Un modèle à suivre pour toutes les jeunes filles qui la suivent sur les réseaux sociaux. Car il arrive de ne pas s’apprécier pour ce que l’on est. Et avant de passer par la case chirurgie esthétique, autant être certaine qu’il ne s’agit pas simplement d’une perte de confiance en soi.

La gagnante de la saison 6 de Secret Story semble pourtant doté d’une grande confiance en elle. Mais les apparences sont trompeuses et Nadège Lacroix le revendique. Aussi, elle confie à nos confrères du magazine Public, “Je ne me trouve pas jolie et je ne me trouverai peut-être jamais jolie”. Heureusement, les fans de la jeune femme sont là pour lui adresser d’innombrables compliments. Des compliments qui sont étrangement beaucoup plus nombreux sous une des dernières publications en date de la star. LDPeople s’est donc intéressé de près au phénomène. Et voici la possible raison de ce buzz sur la Toile.

Une photo compromettante, diffusée sur Instagram

Nadège Lacroix a pris la pose dans un body de dentelles très élégant. Mais elle a oublié un détail qui ne semble pas avoir encore été remarqué par la censure d’Instagram. En effet, il est interdit de dévoiler ses nénés sur la plateforme. Pourtant, ceux de la jeune femme sont clairement apparent sous sa tenue. Cet “accident” est-il volontaire ou réellement un oubli de la belle ? Peut-être n’a-t-elle pas encore remarqué ce détail gênant. Et comme, ni Instagram, ni ses abonnés ne lui font de remarques à ce sujet, Nadège Lacroix s’expose alors de trop, sans le savoir. Il faut dire que même si elle recevait des remarques désobligeantes, elle pourrait croire que cela est due à la légèreté de sa tenue. Affaire à suivre.