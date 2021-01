Nadine et Frédéric “Les Z’amours” expliquent leur première fois rapide et choquent les téléspectateurs!

La rencontre de Nadine et Frédéric « Les Z’amours » a été totalement insolite ! Un moment que le couple a décidé de raconter sur le plateau de Bruno Guillon.

Depuis le temps, l’émission de Bruno Guillon a vu des milliers de couples se succéder. Et comme les téléspectateurs, il raffole des petits secrets de chacun ! Les anecdotes que les candidats lui dévoilent sur le plateau apportent généralement une plus belle ambiance à l’émission. Et ce ne sont pas les récits insolites qui manquent ! Si certains sont drôles, d’autres peuvent entraîner la colère. Mais dans le cas de Nadine et Frédéric, l’animateur de France 2 va découvrir un moment des plus gênants !

Décidément, Bruno Guillon fait face à des couples déjantés le 2 janvier dernier ! Les petites anecdotes de ces derniers ne sont pas passés inaperçus, tellement elles ont été hilarantes. Mais celle que LD People va vous raconter sur Nadine et Frédéric est de loin la plus intéressante ! Les détails.

Des anecdotes toujours plus drôles !

Décidément, l’émission du 2 janvier aura été à marquer dans les annales ! La présence de Nadine et Frédéric « Les Z’amours » sur le plateau a fait un véritable buzz. Mais la participation de David et Vanessa met également la barre déjà bien haute en termes de fou rire. Le couple qui participait à l’émission de Bruno Guillon avait partagé une petite histoire vécue lors d’une de leurs vacances. Une mésaventure qui se finira avec plus de peur que de mal heureusement !

En effet, un hôte indésirable s’était faufilé dans la voiture pendant qu’ils roulaient. Mais le pire, c’est quand ce dernier décide d’élire sa tanière dans la jupe de Vanessa ! Un moment de panique qu’elle n’oubliera jamais puisque le couple a dû sortir du véhicule pour faire sortir la guêpe ! Si le couple raconte l’histoire en rigolant désormais, c’était une épreuve assez difficile à vivre à l’époque.

Nadine et Frédéric « Les Z’amours », une nuit rapide ?

Des histoires de première fois, Bruno Guillon et les téléspectateurs de France 2 ont en connus un bon nombre ! Néanmoins, l’anecdote de Nadine et Frédéric bat de loin toutes celles que l’on connaissait avant. En effet, il semblerait que la première nuit entre les deux époux ait été « très rapide ». Et pourquoi ? Tout simplement parce que Frédéric devait s’en aller au plus vite !

Une situation qui a encore plus intrigué Bruno Guillon qui voulait en savoir d’avantage ! Et la réponse du couple n’était pas forcément celle attendue. En effet, il semblerait que Frédéric devait « rentrer auprès de sa femme, au bercail ». De quoi créer la stupéfaction totale sur le plateau de « Les Z’amours » !

Pour la petite explication, le couple déclare que Frédéric était bien marié depuis quelques temps lorsqu’il fait la rencontre de Nadine. Cela ne l’empêche toutefois pas de ressentir un véritable coup de foudre pour cette dernière. A un tel point qu’il a quitté sa conjointe de l’époque pour concrétiser son union avec elle. Et depuis, le couple est plus heureux que jamais !