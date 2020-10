Nagui: "À dégager", "Elle m’énerve", "Elle me fait vomir", "Pitoyable"… Il critique fortement une invitée après son passage !

Ce lundi 05 octobre, l’invitée du jour a apporté un énorme bad buzz à Nagui. Dans l’émission du jour : Camélia Jordana et Vincent Dedienne dans son émission radiophonique du midi sur France Inter.

Les artistes étaient venus évoquer le nouveau long-métrage dans lequel ils jouent, Parents d’élèves qui sera en salles dès le 14 octobre. À cause de Camélia Jordana, le mari de Mélanie Page a réussi à s’attirer les foudres des internautes.

Camélia Jordana, on le sait, n’a pas sa langue dans sa poche. Elle n’hésite pas à prendre position sur différentes questions sociététales et à créer la polémique.

Elle n’avait d’ailleurs pas hésité à critiquer la Police française, de manière très dure, lors de son passage sur le plateau d’On n’est pas couché, au mois de mai 2020 : « Je parle des hommes et des femmes qui vont travailler tous les matins en banlieue et qui se font massacrer pour nulle autre raison que leur couleur de peau, c’est un fait« .

Avant de poursuivre : « Il y a des milliers de personnes qui ne se sentent pas en sécurité face à un flic, et j’en fais partie. Quand j’ai les cheveux frisés, je ne me sens pas en sécurité face à un flic en France ».

Christophe Castaner, le ministre de l’Intérieur de l’époque a donc été très égaré de cette remarque, quant à Yves Lefebvre, secrétaire général Unité SGP-police France, il n’a pas apprécié non plus.

Et elle s’est attirée les foudres de tous les agents de police également. Et l’on peut dire qu’aujourd’hui encore, Camélia Jordana continue d’en payer le prix fort !

Les téléspectateurs n’hésitent pas à la se lâcher sur le net pour critiquer la chanteuse aussi à leur façon.

les internautes se sont tous ligués contre l’actrice et chanteuse de 27 ans. Et elle a d’ailleurs encore essuyé un florilège de critiques acerbes pour cette fois.

« Elle porte la haine sur son visage. Il faut la boycotter » mais aussi : « je prononce même pas son nom, elle me fait vomir « , « Camélia a vraiment un problème », « Yurk cette femme, elle chante mal, ses chansons sont nazes. Qu’elle quitte mon pays puisqu’elle ne l’aime pas « , « Camélia Jordana qui a dit lors d’une interview qu’elle avait peur de la police et qu’heureusement elle avait lissé ces cheveux ce jour-là et donc se sentait en sécurité ! Elle qui est née dans les beau quartiers mais qui veut jouer la fille des cités ! pitoyable », « Boycott de ce film cette nana crache sur son pays soutient une famille de délinquants qui ne connaît rien à la vie des banlieues à dégager », « Je déteste Camélia Jordana elle est trop antipathique », « Rien que de voir sa tête… Elle m’énerve !!! ». Peut-on lite entre autres sur le fil Twitter de l’émission de Nagui.