Nagui accusé d’une terrible rumeur, il a été prévenu par une de ses collaboratrice, on vous dit tout !

Nagui se retrouve malgré lui au cœur d’une polémique qui prenait rapidement de l’ampleur. Peu présent sur Twitter, l’animateur n’avait pas idée de ce qui se disait de lui sur le réseau social. Mais l’une de ses chroniqueuse le prévient, des trolls se sont fait passer pour des médias pour relayer des informations mensongères. Des informations selon lesquelles Nagui serait le responsable des mutilations de cheveux qui se perpétuent en France depuis quelques semaines. Si certains ont compris la blague, malgré son mauvais goût, d’autres ont véritablement cru au canular. Et dans les deux cas, Nagui n’a pas vraiment de quoi apprécier le phénomène.

Nagui se retrouve mêlé à une drôle d’histoire au fond sordide

Nagui tombe de haut en apprenant les raisons de sa popularité sur Twitter de ses derniers jours. En effet, il y a de nombreuses raison légitimes pour que l’animateur fasse le buzz. Car il est animateur pour Taratata, pour N’oubliez pas les paroles et animateur de La bande originale sur France Inter. Autant d’occasion de voir son nom citer sur les réseaux sociaux. Mais c’est tout autre chose qui place Nagui dans les tendances de Twitter. En effet, des internautes à l’humour douteux mais ravageur vont se faire passer pour des médias en changeant leurs noms sur le réseau social. Ensuite, ils vont partager de faux articles avec des gros titres accrocheurs. Dans l’idée, Nagui est responsable des mutilations de chevaux à travers la France et il présenterait des excuses.

Très grosse campagne de fake news en cours avec des usurpations de médias et de comptes… #Nagui pic.twitter.com/9gkbPR5Sig — Benjamin D. (@ruedesmusees) September 21, 2020

Nombreux internautes relayent ces informations mensongères. Certains parce que la blague les fait rire mais d’autres parce qu’ils sont sous le choc. Ainsi, Twitter se retrouve inonder de fausses accusations sur Nagui et ceux qui trouvent cela drôle vont en rajouter pour faire plonger les plus naïfs.

wtf mon chat vient de rentrer avec deux pattes cassées et le museau en sang il m’a dit qu’il a croisé Nagui dehors et qu’il s’est fait casser la gueule !!!!! quand est-ce que cela va s’arrêter ???? — ronare 🦊 (@RenardYT) September 21, 2020

Tout le monde n’est pas dupe mais quelques personnes tombent dans le panneau

Car il suffisait de vérifier ses sources, un principe qui devrait être un réflexe aujourd’hui, pour s’apercevoir que ces informations étaient erronées.

FAKE : la rumeur sur Nagui qui aurait mutilé des chevaux provenait de comptes qui se sont déguisés en comptes de médias, en changeant leur logo et leur nom. Ces fakes sur twitter se déjouent aisément, regardez le nom d’utilisateur, et allez vérifier les publis précédentes. pic.twitter.com/QNi83hgA8H — Defakator (@DEFAKATOR_Off) September 21, 2020

Mais sous le choc de la lecture des titres, beaucoup d’internautes n’ont pas pu faire autrement que de foncer dans le panneau. Le canular est tellement gros que cela passe. Mais certains internautes ne comprennent pas en quoi dire que Nagui est à l’origine des mutilation peut être amusant.

Le big Hoax ce soir sur @Nagui est juste deguelasse…

Gratuit, violent….et surtout inutile.

Il a des gens derrière la blague….. — Virginie (@VirginieToffee) September 21, 2020

Nagui ne comprend pas l’engouement autour de cette blague absurde

Il est vrai que Nagui non plus n’a pas bien compris ce qui a fait rire les internautes à ce propos. Mais pour les amateurs de blagues absurdes, c’est le saint graal.

le truc avec nagui et les chevaux c’est le truc le plus drôle sur Twitter en 2020 — nicolas (@stroebee) September 21, 2020

Et pour ce genre d’internautes, cette blague va encore tenir pas mal de temps sur les réseaux sociaux. Peut-être même qu’elle pourrait devenir un mème dans lequel Nagui est violent avec des animaux. le principe de cela est d’autant plus absurde que Nagui est engagé pour défendre la cause animale. Végétarien militant, il sait que les animaux ont des sentiments et que leurs traitements dans le monde de l’industrie sont tout simplement inhumain. Peut-être aussi que les instigateurs de cette vanne voulait donner une leçon à Nagui ? Lui qui fait la morale à son public dès qu’il en a l’occasion au sujet des animaux ?

Les chevaux doivent tuer Nagui, c’est malheureusement la seule solution… — Clément Porteur Sain (@ClementPoursain) September 21, 2020

Le phénomène de mutilation des chevaux est une affaire sérieuse

Quoi qu’il en soit, cette blague est basée sur un fond de vérité duquel il est bien difficile de rire. Ce sont près de 330 cas de chevaux mutilés qui sont recensés dans toute la France. La police est sur le coup mais l’enquête n’est pas encore à terme. Plusieurs pistes sont envisagées et les enquêteurs n’auront pas de repos avant d’avoir arrêté le coupable.

Chevaux mutilés: la piste zoophile est “une piste sérieuse”, selon Fabrice Bouillé, chef du service central du renseignement criminel de la gendarmerie nationale pic.twitter.com/yNx532jqj7 — BFMTV (@BFMTV) September 21, 2020

Non seulement l’affaire est donc très sérieuse, mais en plus, les personnes qui ont eu le malheur de croire aux informations des trolls concernant Nagui sont moqués sur Twitter. Alors, d’autres internautes montent au créneau pour que plutôt de pointer du doigt les personnes crédules ou mal informées, ce soient les auteurs de la vanne qui soient inquiétés par les internautes.

Vous êtes sérieuxes de vous moquer des gens qui croient à la fake news sur Nagui en les traitant de tarés, idiots etc ? Vous avez pas l’impression de taper sur les mauvaises personnes ? Le problème c’est le groupe de trolls qui trouve que faire de la diffamation c’est drôle. — MarYan Dégaine (@maryancoincoin) September 21, 2020

Mais pour que ce phénomène ne prenne pas davantage d’ampleur, c’est bien le temps qui fera son œuvre. En effet, pour que les buzz sur Twitter perdent en vigueur, il faut simplement les ignorer. Car même en voulant lutter contre, nous donnons de la visibilité au phénomène. De plus, Nagui n’est pas en colère d’avoir été pris à partie. Il est simplement surpris et surtout il se sent dépassé. En effet, il se pourrait, comme il le dit, qu’il soit trop vieux pour comprendre ce qui est drôle dans cette affaire.