Nagui arrêté par la police, et mis en détention provisoire? Il est allé trop loin ! on vous dit tout

Scoop de dernière minute ! Nagui a été place en garde à vue par la police ! Que s’est-il passé ? On vous donne les détails !

Nagui, victime ou coupable ?

Une carrière exemplaire

Impossible de ne pas savoir qui est Nagui. Depuis qu’il présente des jeux télévisés, il arrive à séduire le public. Passionné de culture générale mais aussi de musique, son émission Taratata réconcilie tous les styles. Aussi, sa boite de production est sollicitée de toutes parts. Au somme de sa gloire, rien ne semble pouvoir l’arrêter.

Tous les midis et tous les soirs, il questionne ou fait chanter ses candidats. Toujours partant pour défendre les grandes causes, Nagui monte souvent au front pour aider les autres. En vegan convaincu, il explique comment cela a changé sa vie et celle de ses enfants. Dès lors, lorsqu’on découvre son implication dans un scandale lié au monde des animaux, et plus précisément des chevaux, on est sous le choc.

Un malaise perceptible

Selon le parquet de Charente-Maritime, Nagui aurait sa part de responsabilités dans cette sombre affaire. Pire, son nom figure dans une liste de plus de 200 personnes. Niant les faits jusqu’au bout, l’animateur a même entendu par la police. Placé en garde à vue, il estime que cela a été trop loin. En plus d’être une victime collatérale, il ne comprend pas comment tout a pu dégénérer de la sorte. Encore la semaine dernière, il ne savait pas quoi répondre à sa collègue Fanny Ruwet. Comme elle le montre sur son compte Twitter, il est le premier surpris de cet imbroglio.

Il faut dire que les rumeurs vont vite sur la Toile. Ce qu’on appelle le phénomène des fake news. Aussi, cela illustre également la teneur de cette histoire invraisemblable. En fait, personne ne sait comment le nom de Nagui s’est retrouvé poings et mains liés à la mort de ces chevaux. Vu la manière atroce dont leurs corps des équidés ont été retrouvés, cela marquera pour longtemps les mémoires. Vivement qu’on trouve le vrai coupable et qu’on le mette hors d’état de nuire !

Heureusement, Nagui sait qu’il peut compter sur le soutien de ses followers. Tout le monde sait à quel point il défend la nature. Fervent écologiste, il ne ferait pas de mal à une mouche. Pour l’instant, son épouse Mélanie Page n’a pas encore réagi sur les réseaux sociaux. Pour que leurs noms soient définitivement blanchis, nul doute qu’ils n’hésiteront pas à faire entendre leurs voix, à qui de droit. Affaire à suivre !