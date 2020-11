Nagui au plus mal ! Victime d’un grosse attaque, énervé il pousse un énorme coup de gueule !

Nagui n’imaginait pas que les “trolls” d’Internet pourraient avoir gain de cause. Car ce n’est pas la première fois qu’il a à faire à eux. Mais cette fois-ci, il n’est pas accusé de mutiler des chevaux par les internautes, des petits malins ont signalé le compte Instagram de l’animateur comme étant un “fake”. Ils ont ensuite balancé un maximum de commentaires afin que les abonnés de Nagui fassent de même. L’animateur passe alors un message à ses abonnés qui pourraient être trop crédules afin de mettre les choses au clair. Espérons que ce message suffisse à rassurer ses fans et à calmer les “trolls”. Car Nagui en a vraiment plus que marre !

Nagui se fait prendre pour cible, encore une fois, par une bande de “trolls” d’Internet

Nagui est l’une des personnalités favorites des Français. Et pour cause, il est présent dans plusieurs émissions à la télévision, animateur phare de France Télévision, mais aussi à la radio. Pas un jour ne passe sans que Nagui fasse parler de lui dans les médias. Et parfois, ce n’est donc pas grâce à son travail mais à cause de petits plaisantins qui ont décidé de lui mener la vie dure. Ils sont allés si loin cette fois-ci que le compte Instagram ne Nagui a bien failli finir aux oubliettes.

En effet, des internautes mal intentionnés ont tenté de faire passer pour faux le compte de Nagui aux yeux de l’administration d’Instagram. Ils ont signalé en masse le compte officiel de l’animateur comme étant un “fake” et ont commenté en grand nombre ses publications pour inviter les abonnés à faire de même. Certains sont tombé dans le panneau et ont participé malgré eux à l’opération qui visait à retirer le compte de Nagui des réseaux sociaux.

Un message clair pour couper court aux manigances de ses détracteurs

Heureusement, Nagui s’est rendu compte à temps de l’arnaque. Alors, il passe un message clair et direct à ses abonnés pour rétablir la vérité. Il tient à leur expliquer comment reconnaître un compte officiel d’un faux compte. Par exemple, les faux comptes promettent à leurs abonnés de leur faire gagner de l’argent ou des téléphones portables. Mais en réalité, ils souhaitent simplement obtenir vos informations personnelles. Pour les revendre ou pour les utiliser de façon malhonnête. Enfin, un compte officiel d’une personnalité populaire sur Instagram verra une pastille bleue à côté de son pseudo. C’est le cas du compte de Nagui et cela signifie donc qu’il s’agit du véritable compte Instagram de l’animateur.

Avec ces quelques explications, Nagui fait le point. Mais il invite également ses abonnés à se méfier des messages des “trolls”. En effet, leurs blagues peuvent amuser sous couvert de second degré mais les conséquences peuvent aussi être graves. Prudence donc sur les réseaux sociaux ! Mais Nagui préfère demander à ses fans d’ignorer les “trolls” plutôt que de tenter de les résonner. Le message est donc on ne peut plus clair à présent. Alors pourvu que tous les abonnés de l’animateur aient entendu Nagui.