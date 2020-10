Nagui aurait-il une double vie assumée? Il avoue avoir une “maîtresse”, salaire exorbitant, à faire pleurer!

Nagui est l’un des présentateurs favoris des français. En tant que tel, sa vie privée intéresse ses fans tout autant que sa carrière. Aussi, personne n’ignore que Nagui est marié à Mélanie Page et qu’ils sont les heureux parents de trois enfants. En revanche, cela va faire un choc de savoir qu’il parle ouvertement de sa “maîtresse” dans la presse. En effet, Nagui ne fait pas de détours lorsqu’il est interrogé par les journaliste de France Dimanche. Mais vous allez voir que les apparences sont parfois trompeuses.

Nagui est un homme amoureux… de deux femmes ?

Le célèbre présentateur et animateur n’est pas du genre à apprécier les langues de bois. Alors, c’est sans tourner autour du pot qu’il se confie lors de ses interviews. En revanche, il apprécie tourner le monde en bourrique. Chahuter et taquiner font parties de ses traits de caractères. Des traits de caractères qu’il partage d’ailleurs avec son épouse, l’actrice Mélanie Page. Mais aura-elle apprécié ce qu’il va avouer aux journalistes de France Dimanche ?

Nagui évoque effectivement vivre une histoire d’amour avec sa “maîtresse”. Sachant pertinemment que ce terme pourrait choquer, il s’explique sans plus attendre. En effet, il s’agit de la façon dont il qualifie son épouse, la mère de ses enfants. Car selon lui, les formules classiques et consacrées ne lui faisaient pas justice. Certes elle est sa femme et la mère de ses enfants mais pour lui, c’est avant tout sa “maîtresse”. Une personne avec qui il partage des passions communes et sa moitié dans un couple qui n’est pas soumis à la routine. Autant amis que compagnons, Mélanie Page et Nagui ont trouvé une formule qui leur convient.

Pas de réelle double vie pour l’animateur vedette

Cette façon que l’animateur a de qualifier son épouse lui rappelle également de ne jamais prendre son affection pour acquise. En effet, il considère qu’un couple qui dure c’est un couple dans lequel la séduction est toujours présente. Pour ne pas laisser la flamme s’éteindre, il préfère donc l’entretenir en n’oubliant jamais que Mélanie Page n’est pas sucement une épouse et une mère. Elle est effectivement avant tout sa “maîtresse” et sa meilleure amie.

L’un des animateurs les mieux payés du paysage audiovisuel français jouent sur plusieurs tableaux professionnellement parlant aussi. En effet, il atteindrait le chiffre de 33 millions d’euros par an de revenu lorsque l’on cumule ses nombreuses activités. Producteur, animateur de plusieurs émissions, à la radio et à la télévision, Nagui ne chôme pas.

Une recette qui a l’air de fonctionner donc pour Nagui et Mélanie Page. Les tourtereaux ont commencé à se fréquenter en 2000 et ils se marient en 2010. 20 ans de bonheur ce n’est pas rien. Bien que Nagui ne veuille pas reconnaître avoir trouver la formule de l’amour qui dure toujours, il est tout de même un bon exemple dans le domaine. Mais peut-être est-ce aussi une histoire qui dure justement parce qu’il s’agit de Nagui et de Mélanie Page. En effet, il aurait pu avoir la même attitude avec une autre femme et se rendre compte que cela ne collait pas.