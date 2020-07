Nagui: ce jour où il a failli frapper une jeune actrice très célèbre, au Festival de Cannes

Nagui raconte comment il a réellement failli se battre avec une jeune actrice et son entourage pour avoir osé lui souhaiter » Bonne chance « .

Déjà 14 ans que Nagui anime le célèbre jeu, diffusé tous les jours sur France 2 dans le studio 102 de la Pleine Saint-Denis, avec un succès qui ne se dément toujours pas au fil des années. Animateur phare de France Télévisions, Nagui est omniprésent sur la chaîne. En plus de Tout le monde veut prendre sa place, chaque midi, le mari de Mélanie Page présente également N’oubliez pas les paroles chaque jour à 19 h 00 sur France 2. Mais ce n’est pas tout.

Le producteur de 59 ans est aussi à la tête de différentes autres émissions aussi bien à la télévision qu’en radio et a donc rencontré beaucoup de stars au cours de sa carrière, mais dans cette histoire, ça, c’était visiblement très mal passé. Ce vendredi 10 juillet 2020, comme à son habitude, Nagui recevait sur le plateau de Tout le monde veut prendre sa place les nouveaux candidats, et les interrogeait sur des faits marquants ou des anecdotes de leur vie. Petit préambule qui a pour but de faire connaissance avec les nouveaux challengers et de les installer confortablement dans l’émission. Mais cette fois-ci, ce fut au tour de Nagui de revenir sur un souvenir qui l’a visiblement marqué à l’époque des faits.

Alors qu’une des candidates racontait l’aventure qu’elle avait vécu un jour en ayant eu la chance de rencontrer sur la croisette, la célèbre actrice américaine Natalie Portman qu’on a pu notamment voir très jeune dans Léon, l’extraordinaire film de Luc Besson avec Jean Reno, Nagui lui pose une question dont tous les acteurs doivent connaître la réponse : » Au théâtre ? Quel mot les comédiens utilisent-ils pour se souhaiter bonne chance ? « , avant de revenir sur une autre anecdote qui concerne le célèbre festival du film qui se déroule dans la petite ville du sud de la France.

Lui-même originaire de Cannes, c’est une région que connaît très bien Nagui et le festival fait partie des événements qui ont émaillé ses nombreuses années passées dans la cité de la Côte d’Azur. Alors qu’il se trouvait sur un plateau de télévision afin de faire la promotion de l’une de ses émissions, il attendait patiemment qu’une jeune actrice, âgée selon lui de 15 ou 16 ans, termine son interview pour prendre la parole.

L’animateur revenait sur le fait que la jeune comédienne allait se rendre à Cannes le lendemain pour la première fois afin de faire la promotion de son film, Nagui, alors tout heureux pour elle, souhaitait lui parler de la cité de la Méditerranée, et avait décidé de l’encourager sans réfléchir aux conséquences. Il lui avait simplement dit » Bon, et puis Merde hein !!! « . Problème de générations ou problème de vocabulaire, la demoiselle a très mal pris la remarque du présentateur de Tout le monde veut prendre sa place et de N’oubliez pas les paroles. La starlette s’en est violemment prise au mari de Mélanie Page en l’agressant verbalement » Mais comment tu me parles ? Tu te prends pour qui ? D’où tu te permets ? » lui avait répondu très agressivement la jeune comédienne.

Ayant très vite compris que la jeune femme avait pris ces encouragements pour une agression, Nagui avait essayé de calmer les choses, mais l’entourage de la jeune femme avait visiblement décidé qu’il s’agissait d’une insulte et le ton était monté fortement sur le plateau de télévision. Lors de l’évocation de cette anecdote, Nagui n’a pas souhaité révéler le nom de cette actrice, » aujourd’hui elle doit avoir plus de 48 ans « , comme si cela était du passé et qu’il ne lui en tenait pas rigueur. Une incompréhension entre des générations ou simplement quelqu’un qui ne savait pas que » merde » était le plus beau mot d’encouragement dans le milieu du show-business.

Une histoire que Nagui s’est permis de raconter avec un tel sourire qu’on imagine bien qu’il n’en veut plus du tout à cette jeune actrice qui visiblement ne connaissait pas certains codes. Habitué à rencontrer les plus grandes stars comme notamment dans son émission Taratata où il a eu l’occasion d’inviter les plus grands noms de la chanson ou lors de ses émissions où il a côtoyé les plus grands artistes, Nagui semblait fortement amusé de cette anecdote, tout en gardant comme à son habitude un respect et une humilité par rapport aux circonstances.

Une aventure dont Nagui se souviendra encore longtemps et qui lui a certainement appris à évaluer le degré de connaissance de ses interlocuteurs avant d’entamer une discussion. Élu à plusieurs reprises, l’animateur préféré des Français, Nagui continue donc sa route malgré ce genre de mésaventures qu’il a connu tout au long de sa vie publique. Mais si son succès à lui, ne s’est jamais démenti, on ne sait pas si la jeune actrice en question a, elle, fait une belle carrière.

En attendant, l’animateur, présentateur et producteur de France 2 continue de ravir son public et d’exploser les records d’audience avec ses émissions, en étant très souvent dans le duo de tête des jeux télévisés les plus regardés par les téléspectateurs. Un palmarès qu’il partage avec Jean-Luc Reichmann qui lui officie sur TF1. Les deux présentateurs monopolisent en effet les midis des chaînes de télévision française, depuis des années, avec des concepts qui cartonnent toujours après plus d’une décennie d’existence. Deux animateurs qui sont connus pour leur gentillesse, mais dans deux styles bien différents.

Ils sont également en plus d’être animateur de leurs jeux respectifs, des producteurs à succès. Si Jean-Luc Reichmann vient lui de vendre sa maison de production à Endemol pour un montant avoisinant les 10 000 000 d’euros, Nagui lui est toujours à la tête de Air Productions qui développe toujours des jeux, des films, des documentaires, mais aussi détient les droits d’une émission chère au cœur de Nagui :

Taratata. Un programme créé en 1993 et dont l’arrêt 20 ans plus tard avait fortement affecté l’animateur, et même soulevé des pétitions du public pour critiquer cette décision. Nagui peut néanmoins se consoler avec deux émissions quotidiennes sur France 2, et son émission de radio sur France Inter. Néanmoins, en vrai fan de musique, l’arrêt de Taratata aura été pour lui un véritable déchirement, même si l’émission est revenue à l’antenne à de trop rares occasions pour des soirées exceptionnelles.