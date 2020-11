Nagui: Ce séjour à Tahiti qui ne passe pas du tout, il est contraint de s’expliquer!

Dans son émission N’oubliez pas les paroles, Nagui s’explique au sujet d’un voyage offert à l’autre bout du monde. En effet, ce jeudi 5 novembre, les spectateurs de l’émission pouvaient remporter un séjour à Tahiti. Mais l’animateur de France 2, souhaite anticiper toutes les critiques. Ainsi, il a lui-même parler de l’impact écologique de ce style de voyage. Car Nagui le sait parfaitement, ce genre de sujet est parfois polémique. Pour l’animateur, il est selon lui, préférable d’imaginer tous les scénarios. …

Nagui prévient ses détracteurs

Le but, anticiper les critiques

Nagui connaît parfaitement le monde de la télévision et des médias. D’ailleurs, il sait que certains sujets peuvent parfois susciter des discussions houleuses. Dans cette optique, il a décidé de parler immédiatement du problème qui pourrait survenir. En plus de 40 ans de carrière, le présentateur de France 2 aura tout vu ou à peu près. De ses débuts à la radio, jusqu’au succès d’aujourd’hui, le mari de Mélanie Page a acquis une énorme expérience. En outre, il connaît parfaitement le mode de fonctionnement des réseaux sociaux. Conscient de cette réalité, il a pris les devants.

Dans son émission quotidienne, ce jeudi 5 novembre, le jeu bat son plein. Puisque cette semaine est très particulière. En effet, N’oubliez pas les paroles est dans sa phase des Masters. C’est-à-dire que les plus grands champions de l’émission se rencontrent pour gagner d’énormes gains. Durant cette compétition, d’anciens participants se livrent à une véritable ” guerre “. Et comme le dit le proverbe, à la fin, il n’en reste qu’un ! Motivés par la gloire, les candidats victorieux peuvent aussi repartir avec une jolie somme et des cadeaux prestigieux. De plus, le public pouvait également remporter un superbe gain. Un splendide voyage sur l’île de Tahiti était effectivement offert.

Mieux vaut prévenir que guérir !

Alors que Nagui annonce le cadeau somptueux aux téléspectateurs, le mari de Mélanie Page a tout de suite pensé aux conséquences de cette déclaration. Bien conscient qu’un séjour tel que celui-ci, risque d’engendrer des remarques négatives. Immédiatement, il a décidé de plaisanter sur le sujet. Du moins d’ironiser sur une éventuelle polémique ! Dès lors, il a immédiatement précisé que ” la compensation carbone de ce voyage “ sera ” évidemment réglée “. ” Pour les haters qui me disent ‘ Ah ouais ! Alors on paye, on a le droit de polluer ‘, l’important c’est déjà de payer. C’est un minimum de respect pour cette planète. Mais continuez votre haine, je vous en prie et soyez bien tristes, seuls chez vous “.

De toute évidence, le célèbre présentateur connaît bien les rouages de la télévision. De plus, Nagui sait parfaitement que chacune de ses déclarations peut être déformée. C’est pourquoi il a décidé d’être très clair envers d’éventuelles attaques. Malheureusement, l’animateur est un habitué de ce genre de critiques. Pas plus tard que le matin même, il avait connu un problème du même type à la radio. Car une auditrice avait eu des propos jugés choquants au sujet de Michael Schumacher. En direct sur France Inter, l’animateur avait dû faire preuve d’une grande maîtrise pour éviter un scandale. En définitive, Nagui prend aujourd’hui toutes ses précautions. Et il anticipe désormais les critiques et les buzz en tout genre.

Une fois de plus, l’emblématique présentateur Nagui a réussi à déjouer certains pièges. Grâce à sa grande expérience, tel un joueur d’échec, il a toujours un coup d’avance !