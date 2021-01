Nagui: cette photo aguicheuse de Mélanie pour Robert Hossein fait polémique !

Nagui et sa compagne ont côtoyés bien des célébrités au fil des années. Si Nagui est l’une des plus grandes célébrités du PAF, Mélanie Page quant à elle s’est fait connaitre dans le monde du cinéma. Et la jeune femme avait collaboré avec une grande star qui s’est éteinte dernièrement. Il n’est autre que Robert Hossein, grand homme du théâtre et du 7ème art.

Une disparition qui laisse un énorme vide à la compagne de Nagui ! C’est d’ailleurs pour cela qu’elle lui a dédié un hommage assez insolite sur Instagram. Une photo que beaucoup pourrait ne pas apprécier…ce qui n’est pas le cas du présentateur de « N’oubliez Pas Les Paroles » ! On vous livre les détails !

Robert Hossein, une image incontestée du cinéma français

C’est le 31 décembre dernier que Robert Hossein s’est éteint à l’âge de 93 ans. Une terrible nouvelle pour le monde du cinéma puisqu’il fait partie des victimes de la pandémie. Son âge avancé ainsi que son état de santé déjà fragilisé lui ont portés préjudices face à la maladie. Et ses proches n’ont pas manqués de faire connaître leur désarroi face à la situation.

Connu comme acteur mais aussi metteur en scène, il est devenu une véritable star du cinéma français. « Huit clos », « Bonaparte » ou encore « Angélique » font partie de ses plus grands succès ! Il a d’ailleurs travaillé avec de nombreuses stars dont Michèle Mercier ou encore la compagne de Nagui.

Mélanie Page publie un message émouvant

Comme bon nombre de ses proches, la femme de Nagui a dévoilé son ressenti face à ce décès sur les réseaux sociaux. Entre adieux et remerciements, l’actrice a suscité beaucoup de réactions de la part des fans du metteur en scène. « C’est triste. Je suis triste » avait-elle déclaré auprès de ses followers sur Instagram pour évoquer cette terrible perte.

Mais plus encore que de dévoiler ses sentiments, Mélagie Page a parlé de son parcours aux côtés de Robert Hossein. « Tu avais fait de moi ta Joséphine dans ‘’Bonaparte’’ » avait-elle notamment raconté dans sa publication. Une expérience qu’elle qualifie de « bonheur » et de surprise » puisque la célébrité « jouait avec instinct ».

Nagui approuve ce cliché de sa compagne !

Si le message a fait couler quelques larmes, la photo de Mélanie Page aurait pu provoquer une véritable polémique avec son illustration ! Et pour cause : on découvre la compagne de Nagui dans les bras de Robert Hossein… et sur le pont de s’embrasser ! Le cliché a été pris alors que tous deux jouaient une scène qui a fait leur popularité dans le temps. D’autant plus qu’elle déclare « lui envoyer un dernier baiser » avec ce cliché.

Si les fans se sont inquiétés de la réaction de Nagui, ce dernier a très bien pris cette photo plutôt sensuelle de sa conjointe. Il faut dire que tous deux ont toujours été très soudés et l’animateur sait parfaitement qu’il ne s’agissait que d’une scène de théâtre. De quoi rassurer ses fans qui se sont bien épouvantés à la vue de cette photo insolite !