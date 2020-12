Nagui: cette vanne à sa femme, qui va lui attirer de graves soucis !

Ce mardi 15 décembre 2020, Nagui présentait un nouveau numéro de “Tout le monde veut prendre sa place” sur France 2. En posant une question à une candidate, il s’est permis de lâcher une petite pique à son épouse, Mélanie Page. LD People vous dit tout.

Nagui – Mélanie Page : Une rencontre pas comme les autres

Dans une interview pour “Je t’aime etc” Mélanie Page s’est confiée sur sa rencontre avec Nagui. Une rencontre pas comme les autres : “Ce n’était pas extrêmement romantique… C’était à Saint-Tropez et on s’est rencontré chez lui. Je faisais un peu la chaperonne d’une copine qu’il avait invitée, et moi je lui avais dit : ‘mais n’y va pas, c’est un piège !’ Et donc j’y suis allée pour la protéger !” explique-t-elle tout d’abord. Il a fallu attendre plusieurs semaines pour voir la jeune femme craquer : “Il m’a appelée tous les jours pendant deux mois. Et je me suis dit ‘ok, on va peut-être voir ce qui peut se passer…“.

La fin, tout le monde la connaît. Mais Mélanie Page raconte qu’ils ont pris le temps de bien se connaître avant d’aller plus loin : “Au début on était tous les deux pas forcément prêts pour vivre une histoire mais justement, on est allé très lentement. On n’a pas du tout vécu ensemble très rapidement, on ne s’est pas dit ‘je t’aime’ très vite, et les choses se sont faites avec le temps“. LD People valide cette rencontre en tout cas.

Il lance une petit pique à sa femme

Comme à son habitude et depuis de nombreuses années maintenant, Nagui présentait un nouveau numéro de “Tout le monde veut prendre sa place“. L’animateur a alors posé une question à l’actuelle championne, Elisabeth, chargée de projet : “Combien de filles chantent ici ?”. Sur le plateau on pouvait entendre distinctement le tube Wannabe des Spice Girls. La candidate affirme donc que le groupe compte cinq membre. Ce à quoi le présentateur acquiesce. Mais ce dernier aime lancer des challenges à ses champions, et décide de lui poser une question supplémentaire.

🚨 Nagui : cette pique direct à sa femme, Mélanie Page, qui ne vas pas vraiment lui plaire… https://t.co/hwh4YBin0f pic.twitter.com/wGKtQ5JrM2 — Public Mag (@InsidePublic) December 15, 2020

Nagui interroge donc Elisabeth et lui demande le noms des cinq jeunes femme qui composent le groupe des Spice Girls : Il y avait deux ‘Mel’ il me semble” répond alors la championne. Une réponse que l’animateur reprend directement : “Deux Mélanie, oui”. Mais il ne s’arrête pas là, il n’a pas pu s’empêcher de lâcher une petit vanne sur son épouse, Mélanie Page : “Déjà une, c’est du boulot… alors deux, je ne vous raconte pas !”. Cette blague a fait mouche directement auprès de la candidate.