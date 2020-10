Nagui: Comment Mélanie Page a sauvé son mari, qui était au fond du trou !

S’il fait aujourd’hui partie des têtes d’affiche à la présentation, Nagui n’a pas toujours eu une vie facile. Il a néanmoins pu compter sur le soutien de sa compagne, Mélanie Page. Explications.

Nagui peut toujours compter sur Mélanie Page

Si Nagui est aujourd’hui l’un des animateurs préférés des Français, il a également vécu une mauvaise période. En effet, la route a été semée d’embûches pour le présentateur de “Tout le monde veut prendre sa place” :“Finalement, le plus important dans ce genre de métier fragile et précaire, c’est de durer, et ne jamais décevoir ceux qui vous regardent. Comme tout le monde, j’ai eu des échecs, beaucoup d’échecs, mais j’en ai tiré des leçons” avait-il dit notamment il y a quelques années.

S’il garde de bons souvenirs de son passage sur TF1, ce n’est pas le cas de son passage à Canal + : “Je n’étais pas le bienvenu à Canal. J’étais même persona non grata. C’était extrêmement violent, j’ai vécu un racisme intellectuel. (…) Ça a été très difficile, j’étais au fond du trou“. Heureusement pour lui, il a eu un soutien de poids, celui de sa compagne, Mélanie Page : “Elle m’a calmé et m’a remis sur le droit chemin en me disant que je n’avais rien à prouver et que je devais faire les choses comme je le sentais. C’est ce que j’ai fait“.

Nagui est marié à Mélanie Page depuis dix ans maintenant et comme à son habitude, il ne manque jamais une occasion de lui rappeler combien il l’aime et elle est devenue indispensable à sa vie. En effet, il y a quelques semaines dans une interview, l’animateur avait déclaré : “En plus d’être la femme de ma vie, la mère de mes enfants, c’est vraiment mon meilleur pote”. Il poursuit son propos en expliquant qu’il ne pouvait pas être sans elle et qu’il partageait tout, absolument tout avec sa femme : “Elle aime le foot, le rock, la pop, le spectacle… Elle m’a ouvert à d’autres formes d’art (…) Je ne pourrais pas me passer d’elle“.

Evidemment, s’il ne connaît pas la solution miracle pour pouvoir durer en amour, Nagui explique tout de même qu’il est important de toujours entretenir la flamme dans un couple : “On a besoin de se frotter l’un à l’autre, dans tous les sens du terme. Elle est aussi ma maîtresse, et c’est important, très important, que l’on continue à se séduire“. D’ailleurs, l’animateur déclare : “Mon moteur n’est pas que ma femme soit plus jeune mais que je ne veux pas cesser de lui plaire. Je fais attention à tout, comme on doit le faire dans un couple où le laisser-aller ne devrait pas avoir sa place”. Une belle histoire non ?