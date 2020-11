Nagui: Démoli, dépité, il dézingue violemment le gouvernement, ça vaut le détour!

Dans un message publié sur Twitter, Nagui critique ouvertement le gouvernement français. Car selon l’animateur, certaines décisions seraient totalement incompréhensibles. Notamment la fermeture de certains commerces jugés comme non-indispensables. Alors que dans un même temps, une activité comme la chasse est toujours autorisée. Nagui est véritablement sorti de ses gonds. Car pour lui, c’est totalement incompréhensible ! Si la santé des Français passe avant tout, plusieurs mesures paraissent aujourd’hui vivement contestées. En effet, cette nouvelle vague de la pandémie a un grand nombre de conséquences

Emmanuel Macron et son gouvernement ont donc pris des décisions radicales. Mais Nagui ne semble pas d’accord avec l’une d’entre elles. Pourtant, le Président a été très clair lors de sa dernière intervention. Selon lui, il n’y avait pas d’autres solutions envisageables. En accord avec son gouvernement et le corps médical, le confinement a été déclaré.

Le verdict est finalement tombé. Et pour un grand nombre de Français, c’est une véritable douche froide. En plus de la crise sanitaire, il s’agira aussi d’une crise économique. Un grand nombre de professions s’inquiètent de cette nouvelle quarantaine. Car la majorité des commerces sont fermés pour une période indéterminée. Du moins tous ceux qui ont été jugés comme non-essentiels. C’est le cas notamment pour la restauration, mais également pour d’autres sphères d’activités. Le monde de la culture est aussi touché de plein fouet. Les cinémas, les théâtres et les salles de spectacle sont totalement mis à l’arrêt. Mais d’autres commerces doivent également fermer leurs portes.

Et pour ceux-ci, Nagui a exprimé son mécontentement et surtout, son incompréhension. Le célèbre animateur télé et radio est en effet un fervent défenseur de la culture. Mais également de la cause animale. Sur son compte twitter, il dénonce donc le maintien de l’ouverture de la chasse. Pour lui, il est totalement incompréhensible que cette activité soit maintenue alors que par exemple, les librairies sont fermées. En effet, dans certaines conditions, la chasse est toujours autorisée. Bien qu’elle soit limitée à une heure et à moins d’un kilomètre son domicile, aucune interdiction n’est en application. Mais pour Nagui, cette décision est totalement infondée. Ce samedi 31 octobre 2020, l’animateur a partagé son sentiment de manière très claire sur son compte twitter : ” Les librairies ferment mais la chasse est autorisée…”.

Les librairies ferment mais la chasse est autorisée…😢 https://t.co/dITd2WSicg — Nagui (@Nagui) October 31, 2020

Végétarien et défenseur de la cause animale, Nagui profite de chaque occasion pour critiquer la chasse, mais aussi les décisions gouvernementales. Au mois de mai dernier après le premier confinement, il avait d’ailleurs déjà eu des mots très durs. L’animateur de France 2 avait fait un rapport direct entre les chasseurs et l’alcoolisme. Cette séquence avait fait bondir la communauté des chasseurs de France. Et même le Conseil supérieur de l’audiovisuel avait été saisi de l’affaire. Nagui semble être un habitué du genre.

Car dans N’oubliez pas les paroles en 2019, le mari de Mélanie Page avait une fois de plus fustiger cette activité. Et les exemples sont encore nombreux. En effet, en avril dernier, il avait publié un message sur Twitter contre la vénerie sous terre. Il s’agit d’une activité qui permet de déloger les blaireaux et les renards directement dans leur terrier. À de très nombreuses reprises, Nagui s’est exprimé pour la défense des animaux et de la nature. Militant très engagé, le mari de Mélanie Page n’as pas peur d’afficher ses opinions. Fidèle à ses principes, il a donc décidé de s’insurger contre les dernières décisions du gouvernement Macron. Son message était d’ailleurs très explicite.