Nagui désespéré, consterné : il balance un message étonnant à Thomas Pesquet !

Pesquet en manque de moments simples

Il s’agit d’une ingénieure diplômée de polytechnique, la femme dont il avait gardé un bijou d’elle pour garder le moral, lui avait vraiment manqué, surtout à certains moments et certaines activités en particulier. « Courir avec Anne (bien plus endurante que moi), réessayer le kitesurf et marcher dans la nature… Des choses vraiment simples qui m’ont beaucoup manqué. Lorsque l’on est aussi loin, on comprend à quel point certaines personnes sont importantes », précisait le scientifique qui va bientôt fêter ses 40 ans, à l’occasion d’une interview accordée au célèbre magazine Elle.