Nagui dévoile “l’insulte suprême” qu’il a subi dans Taratata (Violent)

Nagui s’est essayé à plusieurs instruments de musique. Mais une fois, alors qu’il pensait en avoir une plutôt bonne maîtrise, Louis Bertignac l’a vite été ramené à la réalité. Comment ? La rédaction de LD People va vous le dire.

L’anecdote de Nagui sur son duo avec Louis Bertignac

Il y a quelques années, lorsque Louis Bertignac avait participé a Taratata, il lui avait proposé de se glisser dans la peau d’un des membres du groupe Téléphone : “Un soir, après Taratata, alors que l’on se détendait, Louis Bertignac s’est lancé dans un boeuf, une improvisation autour de Honky Tonk Women, des Stones. Et j’étais à la batterie” explique-t-il notamment. Mais malheureusement pour lui, rien ne s’est passé comme il le souhaitait. En effet, le chanteur n’était visiblement pas convaincu par sa prestation : “A la fin, Louis m’a dit : ‘Pas mal mais tu ne tiens pas le rythme“. Une réflexion que l’animateur a pris comme “une insulte suprême“.

Après cette déclaration, Nagui était mal, très mal. Pour autant, il a décidé de ne “rien laissé paraître”. Il s’est pourtant aussitôt “caché six pieds sous terre”. Mais loin de se laisser décourager, l’animateur de Taratata continue de passer du temps avec les chanteurs derrière les caméras. Les chanteurs le savent, il aime bien touché un peu à tout : “J’ai tout tenté : piano, batterie, guitare… Et c’est pour ça que je les aime tant”. En tout cas, la rédaction de LD People aimerait bien voir ce que ça donne. Vous aussi ?

Nagui complètement guéri de la Covid-19

Longtemps absent des ondes de France Inter à cause d’une “maladie”, Nagui explique à nos confrères du Figaro, qu’il avait contracté la Covid-19 : “J’ai contracté le Covid-19 et aujourd’hui je vais extrêmement bien. Je pense que j’ai eu de la chance dans cette période délicate. En fait, j’ai été testé négatif une première fois, mais j’étais cas contact, donc je me suis isolé” explique tout d’abord l’animateur. Quelques jours plus tard, les premiers symptômes arrivent : “au bout d’une semaine, je me suis senti plus fatigué que d’habitude, j’ai eu des maux de tête. Puis quand j’ai perdu le goût et l’odorat, je suis retourné me faire tester“.

Un test qui s’est évidemment avéré positif. Nagui a alors décidé de se reposer et de prendre des vitamines pour pouvoir revenir très vite sur le devant de la scène : “C’était positif. Là, je me suis beaucoup reposé, j’ai pris de la vitamine C, j’ai eu recours aux huiles essentielles, à la naturopathie et, en une dizaine de jours, j’ai pu retrouver toutes mes facultés“. Finalement, l’animateur déclaré qu’il ne souhaitait à personne de contracter le virus, même s’il n’avait pas eu de complications : “Même si je n’ai pas été hospitalisé ni souffert de problèmes respiratoires, je ne souhaite à personne d’avoir une telle fatigue et un tel virus“.