Nagui dézingue violemment Mylène Farmer! Les fans sont sous le choc dans N’oubliez pas les paroles!

Nagui a toujours été connu pour son humour. Si cela donne de l’ambiance à son émission « N’oubliez pas Les Paroles », certains téléspectateurs ont du mal à passer outre. Il faut dire que ses petits tacles ne sont pas toujours gentils. Et comme l’émission baigne dans le monde musical, le compagnon de Mélanie Page n’hésite pas à lancer des piques régulièrement à certaines célébrités.

La diffusion du 30 décembre dernier n’a pas dérogé à cette règle ! En effet, l’animateur phare de France 2 a une fois de plus taclé une des plus grandes célébrités française. L’une de ses cibles préférées : Mylène Farmer. Sa nouvelle pique la concernait d’ailleurs. Et cela n’a pas forcément plu aux téléspectateurs de l’émission !

Jennifer, le bon choix de chanson !

Jennifer est sans conteste, l’une des plus grandes maestro de « N’oubliez pas les Paroles ». La jeune femme se classe d’ailleurs dans le Top 5 des meilleurs joueurs de l’émission en entamant sa 55ème partie. Quant à sa cagnotte, elle est actuellement supérieure à 300 000 euros. Et la jeune femme ne compte pas s’arrêter en si bon chemin !

La partie du 30 décembre a été assez spéciale pour elle. La jeune femme avait en effet eu l’occasion de jouer pour une nouvelle augmentation de sa cagnotte. Elle devait alors choisir entre deux titres de renom sur la thématique : « Des mots ». Et son choix a donné place à de belles critiques de la part de Nagui !

Nagui tacle de nouveau Mylène Farmer !

Ainsi lors de cette nouvelle épreuve, la jeune femme a eu le choix entre deux titres très populaires. La première est celle de Jenifer intitulée « Des mots qui résonnent ». La seconde quant à elle est un titre de Mylène Farmer dont le titre est « Les mots » qu’elle a enregistré avec Seal. Et le choix s’est vite fait pour la candidate de « N’oubliez pas les Paroles » !

En effet, Jennifer a opté pour le tube du coach de The Voice pour sa nouvelle épreuve. Un choix que Nagui n’a pas hésité à commenter d’un : « Il faut les comprendre » ! En effet, ce dernier a toujours critiqué la chanteuse rousse pour certaines de ses paroles qui étaient très difficiles à comprendre parfois.

Nagui VS Mylène Farmer, un conflit qui date !

Pour Nagui, ce n’est pas une première ! Le présentateur de France 2 a toujours été enclin à favoriser la carrière de Mylène Farmer. Il déclare d’ailleurs « avoir beaucoup interviewé » cette dernière. Et si cela avait toujours été d’une bonne intention, les petits tacles ont vite succédés. Une erreur qu’il reconnaît volontiers ne plus vouloir faire.

Le présentateur déclare d’ailleurs qu’il va « arrêter de faire des vannes » sur cette dernière. En espérant redorer la réputation de la chanteuse, France 2 dévoilera a diffusé plusieurs documentaires la concernant.