Nagui « N’oubliez pas les paroles » donne de surprenants conseils de drague à un enfant de 10 ans, les fans en choc!

Ce mercredi 08 juillet 2020, c’est avec un jeune garçon d’à peine 10 ans, se trouvant parmi le public, que Nagui a tenté une discussion un peu étrange. Si Lucas connaissait effectivement du bout des doigts le titre Pomme C de Calogero qu’interprétait Amandine, l’actuel maestro, et qu’elle n’a finalement pas trouvé, l’animateur en a profité pour lui donner des conseils de drague. Explications.

Lucas connaît les paroles, mais Nagui est intéressé par autre chose

Si vous suivez bien l’émission, vous savez sûrement que Nagui adore écouter des anecdotes sur son plateau. Que ce soit des Maestros ou bien des spectateurs sur le plateau, l’animateur se prête à ce jeu depuis la toute première diffusion de l’émission N’oubliez pas les paroles, en 2007. Ce mercredi 8 juillet, c’est avec un petit garçon de 10 ans que le présentateur star de France 2 a échangé quelques instants. En effet, lors de la chanson pour 50 points, la Maestro ne trouvait pas la réponse de la chanson Pomme C, de Calogero.

« J’imagine que quelqu’un à la maison à peut-être les paroles« , a donc demandé Nagui au public virtuel. Et le premier à s’être manifesté est Lucas, présent dans le public en visio-conférence, dispositif mis en place depuis la reprise des enregistrements après le confinement. Sauf que Nagui ne voulait pas seulement savoir s’il connaissait les paroles, il voulait savoir autre chose, ce qui a mis mal à l’aise le jeune garçon de 10 ans.

Il taquine le jeune Lucas sur les filles

Sur l’écran, un téléspectateur un peu spécial a fait son apparition et Nagui en a profité pour le titiller. En effet, avant de lui parler de musique, Nagui a tenu à interroger le jeune Lucas, 10 ans, sur sujet plus croustillant : les filles. Salut Lucas, t’es trop beau-gosse », commence par dire l’animateur avant de lui demander : « T’as combien de filles qui sont amoureuses de toi ? « Malheureusement pour lui, un peu timide, le jeune garçon n’a pas voulu s’épancher sur sa vie amoureuse devant les téléspectateurs.

Loin de se décourager, Nagui insiste lourdement et veut absolument connaître la vie amoureuse de Lucas « On est entre nous, dis-moi la vérité. Parce que sur le plateau, il y en a déjà deux, trois, quatre… Tu veux pas me dire ?« , a-t-il dit, amusé par le silence du jeune homme. Après quelques minutes de questionnement, l’animateur a enfin compris que le petit de 10 ans n’allait pas lui faire de grosse confidence « D’accord, je respecte », lui a-t-il assuré. Oui, mais c’était sans connaître le présentateur, qui a finalement donné un conseil à son interlocuteur « En même temps, t’as raison, parce que si tu dis qu’il y en a deux, celle qui croyait être la seule va savoir qu’il y en a une autre donc t’as raison ».