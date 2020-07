Nagui en couple avec l’ex-Miss France Valérie Bègue? La vérité dévoilée !

Lorsque l’on est un présentateur vedette tel que peut l’être Nagui, il est important d’afficher de la proximité avec ses invités. Cela fait des années qu’il anime avec brio différentes émissions. Au fil du temps, la proximité qu’il peut avoir avec certaines jeunes femmes peut parfois alimenter le buzz. Sur les réseaux sociaux, les rumeurs vont bon train.

Dans le programme de France 2 « Tout Le Monde veut Prendre sa Place », la star du PAF reçoit régulièrement des personnalités du monde des arts : acteur, chanteur ou humoriste. Récemment, il a animé une émission musicale intitulée « Pop Show », en prime Time, en compagnie d’une ravissante jeune femme : en l’occurrence Valérie Bègue. Les internautes ont été particulièrement attentif au comportement de Nagui durant l’émission. Valérie Bègue a déjà eu l’occasion de collaborer, par le passé, avec Nagui. En revanche, ce soir-là, l’émission n’a pas rencontré son public car Jean-Luc Reichmann avec sa soirée spéciale dédiée aux « 12 coups de midi » était largement devant l’émission de Nagui et Valérie Bègue.

Nagui et Valérie Bègue en couple ?

La complicité entre Nagui et Valérie Bègue sont tellement proches que beaucoup pensent qu’ils ont une relation ensemble. Les rumeurs se sont abondements diffusés sur les réseaux sociaux. Face à cette information, Nagui a voulu faire une mise au point sur ce sujet. Nagui a indiqué : « Valérie Bègue fait partie de sa famille et qu’ils étaient très proches ». De son côté Valérie Bègue a expliqué dans le magazine Télé Câble qu’elle « connaît Nagui et sa femme depuis un long moment ». En effet, l’ex-Miss a rencontré Nagui ensuite elle a eu des affinités avec sa femme qui s’appelle Mélanie Page : « J’ai partagé la scène théâtrale avec sa femme dans En attendant la gloire. Depuis lors, nous avons noué une relation d’amitié. Ils sont très chers à mon cœur. J’ai beaucoup d’affection pour eux », a-t-elle indiqué en parlant de ce couple. Valérie Bègue a par exemple eu l’occasion de partir en vacances avec le couple.

Une belle expérience pour Valérie Bègue

Présenter une émission de télévision n’est pas forcément facile et Valérie Bègue peut profiter de l’expérience de Nagui qui est un vieux baroudeur du PAF. Dans une interview récente, Valérie Bègue a indiqué que Nagui lui apprenait beaucoup de choses. Elle considère que c’est un grand professionnel qui sait être très exigeant. C’est un perfectionniste qui ne laisse rien au hasard. Il sait aussi mettre la pression sur ses équipes lorsque c’est nécessaire. Nagui aussi été très protecteur avec elle et fait figure de véritable mentor. Ce n’est pas toujours facile de gérer le stress et d’enchaîner sur un plateau. Nagui sait le faire et a donné les ficelles à l’ex-Miss France. Valérie Bègue loue vraiment la bienveillance de Nagui. Le présentateur sait aussi faire preuve de beaucoup d’humour et de répartie. Valérie Bègue trouve aussi que Nagui est très généreux et qu’il sait transmettre.