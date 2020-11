Nagui en manque: très en manque de câlins et de bisous, il craque!

Nagui, ayant malencontreusement contracté la Covid-19, était absent de l’antenne récemment. Il est aujourd’hui de retour en télé et à la radio et dans une interview, il explique attendre quelques chose avec impatience …

Sa femme, Mélanie Page a reçu, il y a quelques jours, des messages inquiets d’internautes, elle était en effet sur un plateau de tournage sans masque au milieu d’autres comédiens …

De plus son mari, Nagui, a contracté le virus de la Covid il y a peu de temps …

IL s’était en effet absenté des médias depuis quelques temps et confie cette semaine à nos confrères de Télé Star : “J’ai attrapé la Covid et je n’en ai parlé que lorsque tout a été réglé”.

Pourtant sur son lieu de travail Nagui fat très attention aux mesures sanitaires, et pourtant ce pépin lui est arrivé.

Il raconte : « dans les loges, les couloirs, le maquillage, tout le monde était non seulement masqué, mais portait des visières et des gants”. Et d’ajouter : “Il n’y avait pas de public sur le plateau, hormis des intermittents du spectacle doublement masqués : un masque chirurgical sous un autre imprimé d’un visage souriant…”