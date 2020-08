Nagui en prend pour son grade sur les réseaux sociaux, marre de ses discours moralisateurs

Nagui fait un véritable bad buzz sur les réseaux sociaux depuis samedi dernier. En effet, le 1er août il présente Tout le monde veut prendre sa place et comme à son habitude, il interroge les candidats pour qu’ils se présentent. Mais Nagui n’aura encore une fois pas su se taire, voilà qu’il recommence à faire la morale à qui cet l’entendre. Un candidat avocat se retrouve mis en accusation par Nagui de défendre des « assassins ». Des propos qui ont choqués les téléspectateurs. Sur les réseaux sociaux, Nagui en prend pour son grade. Les fans en ont plus que marre de l’entendre donner des leçons à tout le monde.

Nagui est un des animateurs les plus connus du PAF

Nagui est un présentateur et animateur réputé. Il est présent dans le paysage audiovisuel depuis de nombreuses années. Et il plaît beaucoup à ses fans parce qu’il est une personne sincère, honnête et entière. Cependant, ce tempérament bien à lui ne lui apporte pas que des compliments. En effet, Nagui se retrouve également souvent condamné par son audience pour des propos qui dépassent les bornes. Il a tendance à faire la morale sur des sujets de société dès qu’il en a l’occasion. Or, ce n’est pas là du tout son rôle. Au contraire, son public attend de lui du divertissement plutôt que de se sentir coupable. Mais Nagui est comme ça, il ne peut s’empêcher de dire ce qu’il pense quitte à secouer un peu les personnes qui vont entendre ses discours.

En effet, Nagui est un père de quatre enfants et il semble prendre à cœur cet aspect pédagogique qu’il développe avec l’éducation de ses enfants. Mais il devrait faire attention à ne pas projeter ses habitudes privées dans son domaine professionnel. Car ses fans ne sont plus des enfants et ils ne pourront bientôt plus tolérer de se voir donner la leçon Alors qu’ils allument la télévision pour se détendre. Certains diront que de se détendre devant al télévision n’impose pas de déconnecter son cerveau et de ne plus avoir d’états d’âmes. Mais il faut bien admettre que la société est très culpabilisante aujourd’hui. Il est donc normal que certains téléspectateurs espèrent éviter les leçons de morale en choisissant de suivre un jeu télévisé. Mais Nagui ne semble pas capable de faire autant la part des choses.

Il est aussi célèbre pour son franc parlé et ses leçons de morale

Nagui a donc encore fait des siennes samedi dernier. Un des candidats de Tout le monde veut prendre sa palce est avocat. Mais pas n’importe quel avocat. Il est avocat pour les délits de la route. Et Nagui va rapidement associer les délits routiers avec les crimes de la route et ne comprend pas comment cet homme peut défendre des « assassins ». Mais il faut bien que tout le monde puisse être défendu pour que justice soit faite. Le travail de cet homme est donc tout aussi légitime que tous les autres. Cependant, Nagui ne sépare pas l’homme de son métier, il va même sembler l’assimiler aux personnes qu’il défend. Les téléspectateurs vont être choqués de voir Nagui oser demander à ce candidat si il arrive à dormir la nuit.

Nagui est-il allé trop loin ? Les internautes débattent sur son cas

Nagui aura donc encore une fois mis une personne très mal à l’aise sur son plateau. Une personne qui venait participer en tant que fan. De plus, il aura susciter l’agacement de nombreux téléspectateurs qui sont allé se défouler sur les réseaux sociaux. Des messages font état du caractère répétitif et lassant des leçons de morale de l’animateur.

À ce moment là il faut faire la morale à tous les avocats !! Ça n’a aucun sens et c’est vrai que @Nagui est de +en+ lassant en jugeant ceux qui fument, ceux qui boivent, ceux qui mangent de la viande… C’est le père-la-morale du PAF 🙄🙄 — Sharon (@GillesManas) August 2, 2020

Nagui va même provoquer la colère de certains internautes. Ces derniers n’ont alors pas peur de dire qu’ils ne veulent plus le voir et préfèrent changer de chaîne. Même si ils apprécient N’oubliez pas les paroles ou Tout le monde veut prendre sa place, ils ne sont plus capables d’entendre Nagui mettre des gens en boite.

De quel droit Nagui fait une leçon de morale à cet avocat. De quoi je me mêle.. on devrait regarder ses actes, on ne serait peut être pas déçu.. — brigitte roussel (@RousselBrigitte) August 2, 2020

Je n’avais pas regardé cette émission depuis des années… et j’ai vite zappé ! Nagui est insultant avec les candidats. L’émission passe plus de temps à se moquer d’eux et Nagui a nous faire la morale qu’à etre un jeu télévisé ! — Tchitchikov (@tchitchikov59) August 2, 2020

Nagui ne serait donc pas capable de faire correctement son travail selon certains internautes en colère. En effet, Nagui est un animateur si entier qu’il ne change pas pour endosser le rôle d’un personnage lorsqu’il est à l’antenne. Il préfère rester sincère et dire ce qu’il pense. Il sera le premier à admettre qu’il peut aller trop loin mais ce n’est que parce qu’il aborde des sujets qui lui tiennent à cœur.

Oui ras le bol des leçons de morale de Nagui qu’il fasse son métier d’animateur c’est tout ce qu’on lui demande !!! — ANNIE TURUBAN (@ATURUBAN) August 2, 2020

Le présentateur est dans le collimateur de son public

Nagui prendra peut-être acte cette fois de la lassitude et de l’agacement de ses fans. En effet, ce n’est pas la première fois que son public déclare ne plus supporter ses leçons de morale. Elles sont peut-être moins récurrentes mais il faudrait qu’elles disparaissent pour satisfaire les internautes. Cependant, Nagui aura certainement la sensation de se trahir en évitant de dire ce qu’il pense. Il présente des émissions à grande audience depuis des années. Et il a toujours été aussi sincère que possible, c’est ce qui a aussi fait son succès. Cependant, Nagui va devoir réussir à trouver un compromis pour ne plus agacer son public. Surtout si il ne veut pas encore se voir taxé de noms d’oiseaux sur les réseaux sociaux.