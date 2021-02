Nagui endeuillé: une candidate de « N’oubliez pas les paroles » décédé! Son geste extrêmement touchant

Candidate de la Star Academy (6eme saison) puis de N’oubliez pas les paroles, Faustine Nogherotto s’est éteinte à l’âge de 31 ans. La jeune femme souffrait de maladies peu connues. Nagui a fait la promesse d’aider à récolter des fonds pour des associations qui luttent contre ces syndromes.

Les téléspectateurs de Nagui avaient découvert Faustine Nogherotto au cours de la sixième saison de la Star Academy, en 2006. La jeune femme avait ensuite participé en 2016 à l’émission N’oubliez pas les paroles. A l’âge de 31 ans, cette dernière vient de succomber des suites de maladies peu connues.

« J’ai tellement de chagrin… »

Son entourage a partagé sa tristesse suite à sa disparition. Ainsi, sa sœur Noémie lui a rendu hommage sur les réseaux sociaux. « La vie est injuste ma sœur avait tout pour elle la beauté la gentillesse une pureté dans la voix. Elle souffrait tellement… maintenant elle est apaisée. Je n’arrive pas à imaginer que je ne pourrai plus la toucher la voir et lui parler c’est un cauchemar qui s’éternise. J’ai tellement de chagrin… », a-t-elle écrit en souvenir de la jeune femme.

Les amis, Faustine, atteinte de la même maladie que moi, l’EM/SFC, nous a quittés hier. Elle était belle, intelligente & c’était une battante mais la maladie l’a fauchée. J’ai besoin que vous fassiez du bruit pour que @Nagui réalise son souhait pour soutenir les malades 🙏 pic.twitter.com/8vKISN49Pz — Johann Margulies (@JohannMargulies) January 30, 2021

D’anciens candidats de la Star Ac’ ainsi que Nikos Aliagas ne l’ont pas oubliée. Ils ont également tenu à faire part de leur douleur face à cette mort précoce. Car Faustine Nogherotto souffrait du syndrome de Gougerot-Sjögren, une maladie auto-immune. Elle s’était déjà confiée à ce sujet à nos confrères du Parisien. Elle avait découvert plus tard qu’elle souffrait également du syndrome de fatigue chronique et de fibromyalgie. « Je sais déjà que, lorsque j’aurai fini de vous parler, je serai essoufflée. Ce sont aussi des douleurs musculaires. Je ne peux pas descendre les escaliers sans trembler, parfois le simple fait de tenir un verre est insupportable« , avait-t-elle révélé au Parisien.

Nagui à la rescousse pour aider les associations

L’année suivante en 2016, la jeune femme avait participé à l’émission N’oubliez pas les paroles présentée par Nagui. Elle avait remporté 10 000 euros qu’elle avait donnés à deux associations liées à ses deux maladies.

A l’annonce de la mort de Faustine, un proche de celle-ci a donc interpellé Nagui sur Twitter. “Les amis, Faustine, atteinte de la même maladie que moi, l’EM/SFC, nous a quittés hier. Elle était belle, intelligente & c’était une battante mais la maladie l’a fauchée. J’ai besoin que vous fassiez du bruit pour que @Nagui réalise son souhait pour soutenir les malades.”, a ainsi demandé Johann Margulies le samedi 30 janvier.

L’animateur a aussitôt réagi. « Nous allons y travailler, a-t-il indiqué. Il a ensuite posté un nouveau message. « Toutes mes tendres pensées à la famille de Faustine et à ses proches, de tout coeur avec vous. »

La réaction rapide de l’animateur a beaucoup touché les internautes. “Nous savons tous que Nagui a un grand cœur et qu’il fera tout pour que la suite soit favorable”, “Merci, vous étiez très précieux pour elle. Nous avons besoin de personnes comme vous à nos côtés.” “Je me joins à vous tous qui êtes dans la souffrance pour vous envoyer une pensée de courage et soutien, repose en paix Faustine”, pouvait-on ainsi lire parmi les commentaires.