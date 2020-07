Nagui est forcé de rappeler les règles à un participant malhonnête dans « N’oubliez pas les paroles »

Nagui est présentateur à la télévision depuis de nombreuses années. Depuis les années 1980, il est incontournable et de plus en plus populaire. Aujourd’hui, Nagui est une des présentateurs préféré des Français et il anime plusieurs émissions tout aussi populaires. Parmi elles, N’oubliez pas les paroles. L’émission consiste à proposer aux candidats d’interpréter des titres et de deviner les paroles manquantes. Mais comme dans tous les jeux, la compétition est rude et la tentation de tricher n’est pas lion pour certains. Nagui a récemment du rappeler à l’ordre un candidat qui aura tenté de marquer des points sans les mériter.

Le présentateur de N’oubliez pas les paroles ne tolère pas la tricherie

Nagui est bien connu du paysage audiovisuel français. Et le public n’ignore pas non plus le caractère de l’animateur. En effet, il peut se montrer doux, attentif et enthousiaste lorsque ce qu’il fait le passionne. Mais quand les choses tournent mal, il est capable de se montrer froid et sévère. De plus, son sens de l’humour est ravageur et il lui arrive de vexer des personnes sans s’en rendre compte. Mais c’est bien aussi ce que le public apprécie chez Nagui. En effet, il ne joue pas un rôle. C’est une personne sincère et entière qui prend son travail à cœur et qui sait la chance qu’il a de se tenir devant al France entière pour la divertir.

Plus que jamais avec la pandémie, le divertissement s’est révélé être une part essentielle de la vie de tous. C’était le seul moyen que nous avions pour nous évader, pour penser à autre chose. Le divertissement est devenue la meilleure arme pour lutter contre l’ennui et la déprime, cela même en période de crise. C’est donc encore plus motivé pour retrouver ses fans et son public que Nagui avait repris la route des studios d’enregistrement. Et il ne faut pas croire que sa bonne humeur permet aux candidats de tricher sous ses yeux. Nagui ne permet pas que l’on puisse se jouer des règles. Elles sont les mêmes pour tout le monde et Nagui veille donc à ce qu’elles soient respecter.

Nagui sait remettre les candidats à leurs places sans gâcher l’ambiance en plateau.

Dans N’oubliez pas les paroles, ce sont les chanteurs et les chanteuses qui ont le plus de mémoire qui peuvent gagner. En effet, plus les épreuves avancent et plus de phrases manquent aux textes des chansons. En ce moment c’est une jeune femme du nom de Sabrina qui a la main sur le « micro d’argent » de N’oubliez pas les paroles. Le 2 juillet passé, les fans retrouvent alors Sabrina, Nagui et son adversaire. Et ce dernier tente de baragouiner quelques phrases à la place de chanter les paroles manquantes de la chanson. Il ne connaissait visiblement pas les paroles des titres de Georges Brassens par cœur et aura tenté de faire de son mieux. Le problème c’est que lorsque l’on ne sait pas, il vaut mieux ne rien dire. Sinon, l’ordinateur de N’oubliez pas les paroles pourrait tenter d’interpréter les propos du candidat.

Voir cette publication sur Instagram C’est parti pour #noplp #tournoidesmaestros #finale Une publication partagée par Nagui (@naguiiiiiii) le 20 Juin 2020 à 12 :20 PDT

Les remontrances de Nagui restent cordiales et il joue de l’humour pour arrondir les angles

Nagui ne laisse pas le candidat s’expliquer et le remet tout de suite à sa place. Et le public sait que l’animateur ne rigole pas avec genre de choses. Le candidat doit lui aussi s’en douter car il ne fait pas vraiment le fier lorsque Nagui évoque le « dérapage » qui intervient à la fin de son interprétation. Le candidat tente de se défendre mais Nagui voit clair dans son jeu et use de l’humour pour désamorcer la situation. En effet, Nagui n’hésite pas à dire au candidat qu’il est de « mauvaise foi ». Tout en riant, Nagui accule le candidat mais il ne va tout de même pas trop loin car il n’oublie pas que l’émission télévisée reste bon enfant. Il prend alors le temps de rappeler les règles du jeu dans le plus grand des calmes.

Dans N’oubliez pas les paroles, le public et Nagui doivent pouvoir comprendre ce que chante le ou la candidate. Sans cela, impossible de valider les paroles et d’accéder à la suite de l’aventure. En effet, il ne sert à rien démarcher ses mots pour espérer que les personnes qui vous écoutent comprendront par elles mêmes les paroles qui vous êtes censé deviner. La technique est astucieuse mais cela reste de la triche. Et Nagui ne se sera pas fait avoir par cette technique. Et malgré la tension que cela aurait pu apporter en plateau, il a su garder son calme et conserver son humour pour reprendre en Amin l’ambiance de l’émission.

Nagui est l’homme de la situation

Le professionnalisme de Nagui n’a plus à faire ses preuves. Mais il continue d’épater les personnes qui le découvre. Animateur incontournable de la télévision française, Nagui a encore de belles années de carrière devant lui. Et il pourra compter sur ses fans pour le suivre dans tout ce qu’il va entreprendre. Comme cette nouvelle émission PopShow qui semble prête à passer tous les samedis soirs à la télévision. Nagui mettra toujours son énergie au service du divertissement du public et nous avons tous pu remarquer qu’il est encore plus doué lorsque son émission tourne autour de la musique ! En effet, Nagui est formidable dans Taratata et il a une culture musicale impressionnante. La télévision a bien raison de mettre à profit les qualités de Nagui dans ce domaine. Dans PopShow et dans N’oubliez pas les paroles, Nagui est forcément au top de ses talents d’animateur !