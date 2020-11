Nagui est outré par une blague déplacée, sur Michael Schumacher, d’une chroniqueuse de France Inter

Nagui est de retour sur France Inter après une courte absence remarquée. En proie avec la pandémie, l’animateur revient enfin en pleine forme. Tous les chroniqueurs de La bande originale de France Inter sont heureux de la retrouver, ainsi que Morgane Cadigan. Mais cette dernière va oser faire une blague qui va faire bondir Nagui. En effet, la chroniqueuse va tenter d’amuser les auditeurs en faisant une blague sur Michael Schumacher. Or, nombreux sont les fans de l’ancien champion de Formule 1 qui le savent dans un état critique. L’animateur et chroniqueur, Nagui, va donc réagir à la blague de sa collègue en se montrant choqué.

Nagui réagit vivement à une blague qu’il juge trop osée

Nagui est un animateur qui apprécie l’humour sous toutes les coutures. Il est en effet connu pour savoir appuyé là où ça fait mal. Avec ses invités dans les jeux télévisés qu’il présente, il peut parfois même en faire de trop. En radio en revanche, Nagui est un peu plus carré. Aussi, à la télévision ou à la radio, jamais Nagui ne se moquera directement d’un grave accident. Et c’est justement ce dont se charge sa collègue sur France Inter, la chroniqueuse Morgane Cadigan.

Son billet d’humeur fait effectivement une allusion pour le moins choquante à Michael Schumacher. Certainement que de très nombreux auditeurs ont ri à cette blague. Mais Nagui se devait de mettre un bémol pour justement appuyer le fait qu’il s’agisse d’une blague vraiment limite. La chroniqueuse a parlé de l’accident de ski de Michael Schumacher, comparant l’ancien pilote à une crêpe, tout deux capable de “tomber à côté”.

L’animateur ne peut tolérer des vannes trop violentes ou explicites à l’antenne

Le sang de Nagui n’a alors fait qu’un tour. Il ne pouvait pas se taire et faire comme si la vie d’un homme était risible. Cet ancien champion lutte en effet encore pour s’accrocher à la vie. Depuis 7 ans, Michael Schumacher subit de lourdes opérations et travaille tous les jours à se rétablir. Les rumeurs voudraient qu’il soit en fauteuil roulant et incapable de parler. L’ancien septuple champion du monde de Formule 1 ne se montre plus au public depuis son accident. Nagui ne pouvait donc pas s’empêcher de s’emporter un court instant en écoutant la vanne de sa chroniqueuse. “Oh ! Non ! Non ! Ça c’est moche! ” s’écrit-il en découvrant cette blague.

Les autres chroniqueurs en plateau trouvent cela très drôle eux aussi. Mais il faut bien comprendre que pour ce genre de blague passe au mieux à la radio, au moins une des personnes présente doit montrer que c’est choquant. Sans témoignage du choc sur ce genre de vanne, les auditeurs auraient certainement pu se mettre en colère. Tandis qu’avec une personne qui réagit sous le choc, d’autres peuvent réussir à relativiser. Quoi qu’il en soit, Morgane Cadigan fera peut-être attention à l’avenir de ne pas choquer Nagui ? Ou bien ira-t-elle encore plus loin dans cette forme d’humour qui peut déraper ? Nagui veillera aux grains pour France Inter.