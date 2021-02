Nagui et Camélia Jordana dézingués sur la toile : «Un cauchemar», «Faites la taire», «Quelle horreur, j’ai zappé», c’est la guerre

Ce mardi 26 janvier, Nagui présentait à son public la dernière version de son célèbre show Taratata. Pour l’occasion, l’animateur avait convié un incroyable parterre d’artistes. Parmi ceux-ci, Camélia Jordana était présente pour l’occasion. Pourtant, certains téléspectateurs ont été loin d’apprécier sa prestation. Pire, ils se sont véritablement déchaînés sur la toile. La chanteuse a en effet été la cible de nombreuses attaques. LD People revient sur ses commentaires plus que négatifs.

Nagui : Camélia Jordana ne fait pas l’unanimité dans Taratata 100% Live

Un déferlement de haine

Pour son grand retour, Nagui avait vu les choses en grand. Ainsi, le plateau de Taratata comptait tout ce qui se fait de mieux en matière musicale en France. Ainsi, Pascal Obispo, Kendji Girac, Gims, Laurent Voulzy et bien d’autres étaient présents pour l’occasion. Comme à chaque fois, l’émission a remporté un immense succès auprès du public. Car le concept est évidemment très bien rodé et surtout très bien produit. Les fans des artistes peuvent les découvrir dans les conditions d’un concert acoustique et réentendre quelques-uns de leurs plus grands tubes.

Nagui aime également mélanger les genres. En proposant des duos inédits sur des chansons intemporelles. D’ailleurs, le casting est toujours à la hauteur. Mais Camélia Jordana n’a pas semblé, elle, s’attirer les faveurs du public. Certains internautes se sont même montrés très virulents sur sa présence dans l’émission de Nagui. Pour eux, elle n’a tout simplement pas sa place. Pire, ils souhaiteraient même la faire taire. Son interprétation de Jacques Brel a été loin de convaincre. LD People revient sur ces déclarations, sans concession.

Une chanteuse polémique

Ce n’est pas la première fois que Nagui invite Camélia Jordana dans son émission. Même si l’artiste a beaucoup fait parler d’elle ces derniers mois. En effet, certaines de ses sorties médiatiques sur des sujets d’actualité n’ont pas été du goût de tout le monde. Notamment, lorsque la chanteuse parlait des violences policières ou du traitement des personnes d’origine étrangère en France. Mais sur le plateau de Taratata, Camélia Jordana n’était pas là pour faire de la politique. Suite à la demande de Nagui, elle était là pour chanter et se livrer à une courte interview. Pourtant, son passage dans l’émission a suscité l’agacement de quelques téléspectateurs. Ainsi, certains ne peuvent tout simplement plus supporter sa voix. Aussi bien lorsqu’elle chante que lorsqu’elle parle, cela leur devient insupportable. Dès lors, ils demandent prestement à Nagui de ne plus jamais l’inviter.

Le public de Nagui parle même d’un véritable » cauchemar « . Certains avouent même avoir zappé après l’apparition de Camélia Jordana. » Ne voulant pas l’entendre, je n’ai pas regardé et vu les dernières sorties de Jordana, je pense que j’ai raison « , » Quel massacre, Brel doit se retourner… « , » J’espère que c’était son dernier passage dans cette émission « , » Faites la taire par pitié … « , » Quelle horreur, j’ai zappé « ,. Ce ne sont d’ailleurs que quelques exemples des demandes des téléspectateurs. Alors Nagui entendra-t-il cet appel ? Il est actuellement difficile de le prédire. En tout cas, le mari de Mélanie Page a toujours été fidèle à l’artiste. Ainsi, il l’accueille régulièrement dans plusieurs de ses shows. Mais ne dit-on pas que le public a toujours raison ? Dès lors, cette pression médiatique pourrait porter ses effets.