Nagui et sa maîtresse: il ose en parler dans une interview! Des déclarations incroyables!

Nagui est officiellement l’animateur préféré des Français. Dans les sondages, il remporte la 1ère place dans le cœur des Français devant Jean-Luc Reichmann et Michel Cymes. L’animateur de « N’oubliez pas les paroles » est présent tous les jours sur les chaînes de télévision et de radio, et parfois plusieurs fois par jour ! Alors pourquoi a-t-il décidé de parler de sa maîtresse dans la presse ? Ses propos ne vont-ils pas venir ternir son image ?

Un homme marié et père de quatre enfants

Nagui est tellement proche des Français que sa vie familiale est bien connue de la presse people. Il est actuellement en couple la comédienne d’origine australo-britannique Mélanie Page. Il y a 10 ans, l’animateur lui a même passé la bague au doigt. Avec elle, ils ont trois enfants : deux filles, Roxane, née en 2004, Annabel, née en 2008 et un garçon, Adrien, né en 2012. Auparavant, Nagui partageait sa vie avec Marine Vigne, elle aussi animatrice. Ensemble, il ont eu une fille, Nina, née en 1997 et qui est donc l’aînée de l’animateur. Aujourd’hui, tout laissait croire que Nagui filait l’amour parfait avec sa femme Mélanie Page. Alors que s’est-il passé et pourquoi le présentateur vedette a-t-il décidé de parler de sa maîtresse publiquement ?

Ses révélations exactes sur sa maîtresse

C’est à France Dimanche que Nagui confie des props pour le moins perturbants mais vous allez voir qu’il ne faut pas se fier aux apparences. Car si Nagui évoque bien sa maîtresse, il ne faut pas tout prendre au pied de la lettre. Pour une raison très simple : sa maîtresse n’est autre que Mélanie Page, sa femme. Oui, ça devient compliqué. Pour éclaircir la situation, voici les propos exacts qu’il a tenu à France Dimanche : « Je sais que le terme peut paraître bizarre, mais c’est la formule que j’ai trouvée pour parler d’elle ».

Vous l’aurez compris, Nagui considère sa femme comme sa maîtresse. Et pas seulement : c’est sa maîtresse, la mère de ses enfants et son amie. Autrement dit, elle est tout pour lui. Cette déclaration d’amour est pour le moins originale. Et pour qu’il n’y ait pas de malentendus, il poursuit : « Je n’ai pas la solution pour le parfait amour, mais je ne pourrais pas me passer d’elle. On a besoin de se frotter l’un à l’autre dans tous les sens du terme ». Nagui a donc besoin de toujours séduire et prouver son amour. Une relation similaire qu’il entretiendrait avec ses fans. “Je travaille pour ne pas décevoir et je ne veux pas donner le sentiment que tout est acquis. Comme dans un couple, je dois chercher à séduire les téléspectateurs au quotidien plutôt que de tomber dans la monotonie…” révélait-il il y a quelques temps au quotidien Le Figaro. Avec ces explications, Nagui devrait garder sa place sur le podium dans le coeur des Français. Et si son succès est immense auprès de ses fans, il l’est aussi sur son compte en banque. Car sa société de production, Air Production, génère chaque année près de 32 millions de recettes !

Alix Brun